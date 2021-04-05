الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من جميع الدول العربية والفوز بـ 250 ألف دولار مع مصطفى الأغا

الاشتراك في مسابقة الحلم تزايد البحث عنها بشكل كبير، حيث يتطلع جميع المواطنين في الوطن العربي بأسره للمشاركة في المسابقة والفوز بها وتحقيق جميع أحلامهم، حيث أن جوائز المسابقة كبيرة وتصل إلى ربع مليون دولار، وتتنوع من موسم لموسم، إلا أن الإعلامي مصطفى الأغا قد أعلن في وقت سابق عن أن جوائز المسابقة ستصل إلى ثلاثة ونصف مليون دولار موزعة على الأسابيع الخاصة بالمسابقة، وناشد الراغبين في الاشتراك بسرعة الاشتراك في المسابقة لتحقيق جميع أحلامهم.

الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن لجميع الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم بكل سهولة من المشاركة، حيث فقط يقومون بإرسال رسالة نصية قصيرة وتحتوي على كلمة حلم أو دريم بالانجليزية، وذذلك وفقاً لكل بلد، حيث أن كل دولة لها أرقام اشتراك خاصة بها، وذلك عبر رقم مسابقة الحلم 2021 ويجب على المشترك أن يجيب عن السؤال بشكل صحيح، مما يؤهله لدخول السحب الذي يتم على الهواء مباشرة في برنامج صدى الملاعب، والذي يقوم به الإعلامي مصطفى الأغا.

مسابقة الحلم 2021

يمكن لجميع المواطنين في البلدان العربية أن يتمكنوا من الاشتراك في مسابقة الحلم ولكن بشرط ارسال رسالة ثم الإجابة عن جميع الأسئلة بشكل صحيح، وتكون أسئلة الحلم في المعلومات العامة، مما يتطلب من المواطن أن يكون ذو قدر من الثقافة والمعلومات العامة كي يصبح مؤهلاً للفوز في المسابقة.

الفائز في مسابقة الحلم

قام الاعلامي مصطفى الأغا بالإعلان عن نتيجة مسابقة الحلم 2021، وذكر اسم الرابح وهو مواطن سوري الجنسية، وحصل على مبلغ ربع مليون دولار وتأهل للفوز بمنزل اليونان الذي أعلن عنه البرنامج من قبل بمناسبة الاحتفال بالمسابقة ومرور العديد من السنوات على استمرار المسابقة وتعدد مواسمها وتحقيقها للنجاح الباهر.