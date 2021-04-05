شوف عروض العثيم الجديدة بالسعودية تبشر بتخفيض يصل إلى 54% على منتجات النظافة الشخصية والمنزلية ومساحيق الغسيل

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عروض العثيم الجديدة بالسعودية، من المعروف في المملكة العربية السعودية أن شركة عبد الله العثيم من أشهر الشركات التي تختص في مجال بيع جميع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية على نطاق واسع، كما أن أسواق عبدالله العثيم أضافت أقسام جديدة في مجال بيعها مثل الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة المختلفة وأيضاً أدوات المطبخ، ومن المعروف عن أسواق العثيم العروض التي تقوم بتقديمها وعرضها لعملائها الكرام كل أسبوع. عروض العثيم الاسبوعية على منتجات العناية بالمنزل العثيم العروض الترويجية عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر عبوة مزيل عرق نيفيا داري امباكت ١٥٠ مل ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي.

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