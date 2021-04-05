نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم في أبريل لمدة 3 أيام بخصومات على الأغذية في أسواق العثيم othaim والعثيم مول في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم في أبريل تم طرحها في أسواق العثيم لمدة 3 أيام بتخفيضات هائلة على المواد الغذائية في العثيم مول othaim ، وهذا من بين عروض العثيم الاسبوعية على منتجات شهر رمضان الفضيل، كما يهتم العثيم أيضًا بتقديم خصومات كبرى على الجوالات، والشاشات، والأجهزة الإلكترونية الحديثة والذكية، وكذلك الأجهزة المنزلية.

عروض العثيم اليوم في أبريل لمدة 3 أيام بخصومات على الأغذية في أسواق العثيم othaim والعثيم مول

عروض اسواق العثيم اليوم نقدمها لكم ضمن تخفيضات العثيم لشهر أبريل لفترة محدودة ولمدة 3 أيام فقط، حيث تجدون معنا أسعار كافة المنتجات الغذائية الرمضانية من إنتاج كبرى شركات الأغذية مثل السنبلة، والمراعي، وساديا، وتمتد الخصومات حتى يوم 6 أبريل 2021، الذي يوافق يوم 24 من شهر شعبان 1442.

عروض العثيم

يقدم سوبر ماركت العثيم منتجات متنوعة ومتجددة طيلة شهر أبريل، ونخص بالذكر منها في التالي منتجات ساديا المتنوعة:

أفخاذ دجاج رفيعة ساديا وزن 900 جرام، بسعر 10.50 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا وزن 1300 جرام، بسعر 13.25 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا وزن 1100 جرام، بسعر 12.50 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

أنصاف صدور دجاج مجمدة ساديا وزن 2.5 كيلو، بسعر 36.95 بدلًا من 60 ريال سعودي.

أسواق العثيم

تخفيضات العثيم ماركت على المواد الغذائية من شركة السنبلة نعرضها لكم بشرح وافي كما أُعلن عنها بداخل الفروع:

كنافة السنبلة بالقشطة 230 جرام، بسعر 11.50 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

رقاق السنبلة السرينج رول 345 جرام، بسعر 5.50 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.

قطع دجاج السنبلة ناجت/ حار 400 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي.

عجينة السنبلة بف بيستري 800 جرام، بسعر 10.50 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

العثيم مول

عجينة وليمة سبرنج رول وزن 160 جرام، بسعر 2.50 بدلًا من 4.50 ريال سعودي.

فطيرة وليمة ساده مجمدة وزن 400 جرام، بسعر 2.75 بدلًا من 5.95 ريال سعودي.

عجينة وليمة الرقائق الهشة وزن 400 جرام، بسعر 2.75 بدلًا من 6.50 ريال سعودي.

سمك وليمة فيليه ابيض وزن 1 كيلو جرام، بسعر 29.95 بدلًا من 41.75 ريال سعودي.

العثيم

تعد شركة المراعي من الشركات الشهيرة في صناعة منتجات الألبان، ولذا نقدم فيما يلي الخصومات المتاحة منها في مجلة العثيم بالسعودية:

حليب المراعي بودرة 2000 جرام + 25% زيادة، بسعر 45.95 بدلًا من 71.25 ريال سعودي.

زبادي المراعي كامل الدسم 2 كيلو، بسعر 9.95 بدلًا من 14.99 ريال سعودي.

جبن المراعي فيتا جديد 400 جرام، بسعر 7.75 بدلًا من 10.25 ريال سعودي.

وهكذا وكما عودناكم قدمنا لكم تخفيضات متجر العثيم السعودية على المنتجات الغذائية من أشهر شركات الأغذية في المملكة والوطن العربي، فتابعونا للمزيد من عروض السعودية المتاحة في العثيم سوبر ماركت على الأجهزة، والأغذية، ومستلزمات المزل.