نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء رؤية هلال شهر رمضان المبارك في المقال التالي
دعاء رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2021، هو ما سوف نتيحه لكم من خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني، إذ يحرص المسلمون كل عام على استقبال شهر رمضان المباركؤ بقلوب تفيض وألسنة تلهج بالدعاء، كلٌ يدخر أمانيه للشهر الفضيل، إذ أن استجابة الدعاء فيه مرجوة، وبخاصة أن الليالي العشر الأخيرة منه تحوي ليلة القدر، والتي يُجاب فيها الدعاء وتتحقق أمنيات القلوب إلى محض واقع.
هلال رمضان:
يسبق حلول كل شهر هجريّ أو قمريّ ظهور الهلال الخاص به في السماء الدنيا، وهذا خير دليل على قدوم الشهر الجديد، ويتم رؤية الهلال من خلال مجمع البحوث الفلكية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الفقهية، وبالنسبة لهلال شهر رمضان المبارك، فيتم مطالعته في نهاية يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وذلك وفقا لحديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حين قال: “الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ لَيْلَةً، لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوْهُ، ولا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، إلَّا أنْ يُغَمَّ علَيْكُم، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فاقْدِرُوا له”.
دعاء رؤية هلال رمضان:
سمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه هذا الدعاء عند حلول هلال شهر رمضان المبارك: “اللهم أَهِلَّه علينا باليُمنِ و الإيمانِ ، و السلامةِ و الإسلامِ ، ربي وربُّك اللهُ”، ولكن لا يلزم المسلم أن يلتزمه وحده، بل إن باب الدعاء واسع، ويجوز للمسلم أن يدعو الله بما شاء وقتما شاء، دون الدعاء بإثم.
أجمل أدعية استقبال شهر رمضان:
- الحمد والشّكر لك يا الله، الحمد لك بأن أبلغتنا شهر رمضان المبارك، اللهمّ أعنّا على الصّيام والقيام وغضّ البصر وحفظ اللسان، اللهم أخرجنا منه معتقين من النّار، مغفوري الذّنوب والخطايا، محمّلين بالحسنات والأجور العظيمة، اللهمّ لا تغفل قلوبنا عن ذكر وشكرك على نعمك وعطاياك، اللهمّ اقبل أعمالنا وصيامنا وقيامنا، ولا تجعلنا فيه ممّن حبطت أعمالهم في الدّنيا والآخرة، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمدلله ربّ العالمين.
- اللهمّ علينا رمضان بالخير والبركة والمعافاة، وارفع ببركة هذا الشّهر البلاء والوباء عن الأمّة الإسلاميّة، اللهمّ ارحم الفقراء وارزقهم من فضلك، واجبر كسر الضّعفاء واغنهم بحلالك، اللهمّ فرّج عن الأمّة الإسلاميّة ما أهمّها وما أغمّها، واجعل راية الإسلام ترفرف في السّماء العالية، يا ربّ العالمين، والحمدلله ربّ العالمين.
- اللهم اجعلنا في شهر رمضان ممّن ترضى عنهم، وممّن تغفر ذنوبهم، وممّن يدركوا ليلة القدر العظيمة، وممّن يعبدونك حق ّعبادتك، ويشكرونك ويحمدونك ويثنوا عليك، يا ذا الجلال والإكرام، أحل علينا الأمن والبركات والسّلامة والخيرات بحلول شهر رمضان الفضيل، وانصر الأمّة الإسلاميّة على من عاداها، وارفع عنها الوباء والوبال، والغمّ والهمّ والكرب، والحمدلله ربّ العالمين.
- اللهم أتم هذا الشّهر، وأعنّا على قيام لياليه، اللهمّ ارحمنا به واقبل أعمالنا، اللهمّ وفقّنا به إلى كل ّما تحبّه وترضاه، وجنّبنا ما نهيتنا عنه، واجعل قلوبنا خالصةً إليك يا ربّ العالمين، اللهمّ إن توفّيتنا في هذا الشّهر العظيم، فاحشرنا مع الصّدّيقين والصّالحين ومن كانوا قائمين عابدين لك، اللهمّ اعفُ عنّا في هذا الشّهر المبارك، وتجاوز عن خطايانا وآثامنا، وارحمنا برحمتك الواسعة، يا ربّ ادفع عنّا الأسقام والوباء وعافنا ببركة شهر رمضان، اللهمّ لا تؤاخذنا بما ننسى ونخطئ، ولا تحلّ علينا غضبك وسخطك فيما قصّرنا، وارضَ عنّا بما عملنا، واقبل طاعتنا وذكرنا، وأجب دعوانا وسؤالنا، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمدلله ربّ العالمين.
- اللهم اغمرني فيه بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق والعصمة، وطهر غياهب قلبي من التهمة، يا رحيماً بعبادك المؤمنين.
- اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول، وعلى ما ترضاه ويرضاه الرسول، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
- اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيقك، يا هادي الضالين، وقربني إليك برحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام.
- اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَة، واهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَة، وخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَة بِمَحَبَّتِكَ يا أَمَلَ المُشتاقينَ.
- اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، واجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، واجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ إليكَ بِإحْسانِكَ يا غايَة الطّالبينَ.
- اَللّهُمَّ حَبب إليَّ فيهِ الْإحسانَ، وكَرِّهْ إليَّ فيهِ الْفُسُوقَ والعِصيانَ، وحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ والنّيرانَ، بعَوْنِكَ يا غياثَ المُستَغيثينَ.
- اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، واجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، واجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.
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