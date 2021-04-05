دعاء رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2021، هو ما سوف نتيحه لكم من خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني، إذ يحرص المسلمون كل عام على استقبال شهر رمضان المباركؤ بقلوب تفيض وألسنة تلهج بالدعاء، كلٌ يدخر أمانيه للشهر الفضيل، إذ أن استجابة الدعاء فيه مرجوة، وبخاصة أن الليالي العشر الأخيرة منه تحوي ليلة القدر، والتي يُجاب فيها الدعاء وتتحقق أمنيات القلوب إلى محض واقع.

هلال رمضان:

يسبق حلول كل شهر هجريّ أو قمريّ ظهور الهلال الخاص به في السماء الدنيا، وهذا خير دليل على قدوم الشهر الجديد، ويتم رؤية الهلال من خلال مجمع البحوث الفلكية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الفقهية، وبالنسبة لهلال شهر رمضان المبارك، فيتم مطالعته في نهاية يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وذلك وفقا لحديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حين قال: “الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ لَيْلَةً، لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوْهُ، ولا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، إلَّا أنْ يُغَمَّ علَيْكُم، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فاقْدِرُوا له”.

دعاء رؤية هلال رمضان:

سمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه هذا الدعاء عند حلول هلال شهر رمضان المبارك: “اللهم أَهِلَّه علينا باليُمنِ و الإيمانِ ، و السلامةِ و الإسلامِ ، ربي وربُّك اللهُ”، ولكن لا يلزم المسلم أن يلتزمه وحده، بل إن باب الدعاء واسع، ويجوز للمسلم أن يدعو الله بما شاء وقتما شاء، دون الدعاء بإثم.

أجمل أدعية استقبال شهر رمضان: