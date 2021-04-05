شوف عروض اكسترا السعودية اليوم الاثنين 5 ابريل 2021 علي الأجهزة الكهربائية اليوم فقط

نقدم لحضراتكم اجدد عروض اكسترا السعودية اليوم حيث تعد واحده من اهم العروض داخل المملكة العربية السعودية التي تتيح جميع الأدوات المنزلية التي يجتاحها كل بيت داخل المملكة العربية السعودية بتخفيضات كبيره جدا بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم حيث يسعى المواطنين لمعرفه عروض اكسترا السعودية كي يستفيدوا من الخصومات المقدمة علي الأجهزة الكهربائية .

عروض اكسترا السعودية اليوم

تتيح عروض اكسترا العديد من الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية مث الشاشات التليفزيونية والثلاجات الكهربائية وغساله كندي و كلاس برو ثلاجه و موقد غاز 5 عيون بتخفيضات كبيره جدا تقدمها عروض اكسترا لعملائهم داخل جميع المدن في المملكة العربية السعودية قبل الدخول شهر رمضان حيث ان هناك الكثير ممن يريدون أن يجددوا اجهزتهم الكهربائية فتعد عروض اكسترا من العروض التي تقدم خصومات كبيره يجب عليكم الاستفادة منها.

مجله عروض اكسترا السعودية الاثنين

تقدم عروض اكسترا تخفيضات علي الأدوات الكهربائية :

تقدم عروض اكسترا خصومات علي جلايه صحون من آل جي ستنلس بسعر 2.999 ريال سعودي فقط

تقدم عروض اكسترا خصومات علي ثلاجه سامسونج 17.6 قدم بها تبريد ثنائي وصانع ثلج وموفره للطاقه وتعمل لمده طويله بهدوء اللون الأبيض بسعر 2.999 ريال سعودي بدلا من 5.399 ريال

تقدم عروض اكسترا خصومات علي غساله كندي8 كجم تنشيف 6 كجم 1500 دوره في الدقيقة الواحدة الون الابيض وبها شاشاه ديجيتل بسعر 1.399 ريال سعودي

تقدم عروض اكسترا خصومات علي كلاس برو ثلاجه بسعر 1.899 ريال سعودي

تقدم عروض اكسترا خصومات علي لاجيرانيا امريكانا موقد غاز 5 عيون وبه فرن غاز بسعر3.599 ريال سعودي فقط مقدم من عروض اكسترا الاثنين فقط

كانت كل هذه مجله عروض اكسترا السعوديه اليوم الاثننين 5 ابريل حيث تستمر عروض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية لمده يوم واحد فقط علي الأجهزة الكهربائية لذالك سارعوا كي تحصلوا علي اقوي الخصومات المقدمة من عروض اكسترا بمناسبه شهر رمضان الكريم.