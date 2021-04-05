شوف عروض هايبر بنده وبنده صحة وجمال عروض شهر رمضان

هايبر بنده ، عروض أسواق العثيم الأسبوعية، باقة عروض كبيرة و متنوعة بمناسبة شهر رمضان الكريم، يعتبر العثيم من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، العروض سارية من 31 مارس الموافق 18 شعبان إلى 6 أبريل الموافق 24 شعبان، زيت شعر أملا دابرا (300 مل) 1+1 بسعر 15.50 ريال بدلا من 31 ريال، مرطب بمياه الألوا للبشرة لوريال (70 مل) بسعر 30.95 ريال بدلا من 42.95 ريال، قناع فائق الترطيب نيفيا للحبة بسعر 8.95 ريال بدلا من 11.95 ريال، قناع بالطين لوريال(50/150 مل) بسعر 19.95 ريال، شامبو دوف (400 مل) / بلسم (350 مل) بسعر 10.95 ريال، شامبو صانسيلك (700 مل) بسعر 15.95 ريال بدلا من 28.95 ريال، رذاذ للشعر بجوز الهند و المونوي صانسيلك (160 مل) بسعر 19.95 ريال بدلا من 31.95 ريال.

تخفيضات شهر رمضان

هايبر بنده ، بلسم لوريال الفيف (400 مل) / شامبو (400 مل) / بديل الزيت (300 مل) بسعر 10.95 ريال، شامبو الترا دو (600 مل) بسعر 17.95 ريال بدلا من 26.95 ريال، شامبو برت بلس (400 مل) 1+1 بسعر 18.95 ريال بدلا من 37.90 ريال، شامبو ضد تساقط الشعر هيمالايا (700 مل) بسعر 14.95 ريال بدلا من 24.50 ريال، شامبو أو بلسم سايوس (500 مل) 1+1 بسعر 24.95 ريال بدلا من 49.90 ريال، شامبو دوف (400 مل) / بلسم (350 مل) / بديل الزيت (300 مل) بسعر 11.95 ريال.

عروض هايبر بنده

صبغة للشعر طبيعية كوليستون (110 مل) 1+1 بسعر 23.95 ريال بدلا من 48 ريال، صبغة للشعر إكسلنس لوريال للحبة بسعر 39.95 ريال بدلا من 52.95 ريال، صبغة للشعر بروديجي للحبة بسعر 49.95 ريال بدلا من 62.95 ريال، صبغة للشعر كاستينج لوريال بسعر 31.95 ريال بدلا من 45.95 ريال، صبغة شعر اللحية للرجال بيجين / صبغة شعر للرجال بيجين بسعر 27.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، كريم للشعر إلفيف طول الأحلام (200 مل) بسعر 21.95 ريال بدلا من 28.95 ريال، زيت لتجميل الشعر إلفيف (100 مل) بسعر 47.95 ريال بدلا من 59.95 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

كريم ملتي فيتامين فير آند لفلي (80 جرام) بسعر 14.95 ريال بدلا من 20.95 ريال، مناديل مبللة منظفة و مغذية للوجه جونسونز(25 منديل) 1+1 بسعر 31.95 ريال بدلا من 35.75 ريال، لوشن للجسم نيفيا (625 مل) بسعر 19.95 ريال بدلا من 35.95 ريال، لوشن العناية الاساسية فازلين (400 مل) بسعر 15.95 ريال، جلي أصلي نقي للبشرة فازلين (250 مل) بسعر 12.95 ريال، كريم مرطب جونسونز (100 مل) بسعر 17.95 ريال بدلا من 28 ريال، كريم نيفيا (400 مل) بسعر 13.75 ريال بدلا من 28.75 ريال.