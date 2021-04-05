نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أول أيام رمضان 2021 ووقت استطلاع هلال الشهر الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أول أيام رمضان 2021 لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قلائل، كل المسلمين في كافة أنحاء العالم، يودون معرفة متى رمضان 1442 من أجل التحضير لحلول الشهر الكريم سواء عن طريق تجهيز المنزل أو فعل الطاعات أو تحضيرات ميزانية شهر رمضان المبارك بما فيها متطلبات المنزل والأهل والأطفال والتجمعات العائلية وكذلك الصدقات والزكاة وكل ما يرتبط بعادات شهر رمضان المبارك، فهو شهر كله بركة وخير، نخبركم الآن عن موعد غرة شهر رمضان المبارك 2021 ومتى يوم استطلاع هلال رمضان وكذلك فضل شهر رمضان المبارك.

موعد أول أيام رمضان 2021

فلكياً أجمعت كل الحسابات على أن بداية شهر رمضان المبارك سوف تكون في يوم الثاني عشر من شهر أبريل 2021 والذي يوافق يوم الاثنين.

وهناك احتمالية كبيرة أن يكون شهر شعبان ناقصاً أي 29 يوماً، إلا أن استطلاع هلال الشهر الكريم سوف يؤكد أو ينفي ذلك، فقد تتعذر رؤية هلال شهر رمضان في ليلة 12 أبريل، ليكون أول أيام الشهر الكريم هو الثلاثاء 13 من أبريل 2021.

متى رمضان 2021 موعد استطلاع هلال الشهر الكريم

يتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان 1442 في المساء عقب صلاة العشاء من كل عام، وهو ما يوافق هذا العام يوم الأحد 11 أبريل 2021 مساءً، وفيه يقوم علماء الفلك برؤية هلال شهر رمضان، فإذا كانت رؤية الهلال واضحة كان اليوم التالي هو أول أيام شهر رمضان، وبالتالي تُقام صلاة التراويح في هذا اليوم ويتناول المسلمين سحورهم استعداداً لصيام أول أيام شهر رمضان.

بينما إذا تعذرت رؤية الهلال فيتم إعلان أول أيام رمضان في يوم 13 أبريل 2021، حيث يكون يوم 12 أبريل هو اليوم المتمم لشهر شعبان 1442.

ويحظر على المسلم صيام يوم الشك أو يوم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك.