نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 5 ابريل 2021 الموافق 23 شعبان مهرجان الخضار الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم الاثنين 5 ابريل من خلال موقع ثقفني حيث تعد عروض العثيم واحده من اهم العروض داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدم تخفيضات كبيره علي جميع المنتجات الغذائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدم جميع الفواكه والخضروات والمكسرات بتخفيضات تصل الي 50% بمناسبه شهر رمضان الكريم

عروض العثيم اليوم الاثنين

تقدم عروض العثيم تخفيضات علي الجبن الهالي الأبيض حيث يبلغ سعرها 8.95 ريال سعودي و دجاج برزيلي بسعر 9.50ريال سعودي كما تقدم عروض العثيم جبن دومتي بسعر 14.50 ريال سعودي والحمص بسعر 8.50 ريال سعودي

كما تقدم عروض العثيم تخفيضات علي الخضروات والفواكه حيث يعد سعر النعناع 1.25 ريال سعودي و الطماطم بسعر 4.95 ريال سعوديوالمانجو بسعر 6.95 ريال سعودي والزبيب بسعر 13.50 ريال سعودي للكيلو واللوز بسعر 28.95 ريال سعودي

كما تضم عروض العثيم الاثنين العديد من المنتجات الغذائية المختلفة والمتنوعة ومنها الخضار والفواكه الطازجة مثل العنب والتفاح والموز والتمر وجميع المشروبات بمناسبه شهر الخير كما تقدم جميع أنواع المكسرات مثل اللوز والزبيب وجوز الهند وتقدم أيضا جميع أنواع اللحوم والدواجن و أيضا الأسماك كما تقدم جميع المستلزمات ومنها مستحضرات التجميل الخاصة بالنساء حيث تستمر عروض العثيم لمده يوم واحد فقط الاثنين 5 ابريل في جميع أسواق عبد لله العثيم أو حتي نفاذ الكميه المحددة في متاجر العثيم في جميع المدن في السعودية.

عروض العثيم الطازج علي الخضروات من اهم العروض الهامة حيث تقدم منتجات كثيره جدا علي منتجاتها الغذائيه بأنواعها مثل الحلويات والبسبوسه وتمر النخيل والتمر السكري والالكيك وتمر التمارا والعديد من الخضروات الأخري مثل الملفوف والثوم البلدي والفلفل والعديد من الأشياء الاخري تقدمها عروض العثيم الاثنين علي الفاكه بجميع انواعها كما ذكرنا في هذا المقال.

كانت كل هذه اهم العروض المقدمة من العثيم حيث يهتم عدد كبير جدا من المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية لمعرفه عروض العثيم علي المنتجات الغذائيه حيث تستمر عروض العثيم لمده يوم واحد فقط علي هذه المنتجات.