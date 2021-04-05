نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف جوالات مكتبة جرير بالمملكة وتخفيضات تصل الى 22% على الأسعار وهدايا بقيمة تصل الى 2000 ريال من جرير في المقال التالي

جوالات مكتبة جرير بالمملكة، التسوق عبر jarir bookstore مكتبة جرير الرائدة له مميزات عديدة، حيث تتوافر فروع مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية، وتهتم مكتبة جرير بتوفير أحدث الإصدارات من مختلف أنواع الهواتف الذكية، تمكنك مكتبة جرير من تملك أحدث الهواتف الذكية فور إصدارها من مختلف الشركات العالمية مثل أجهزة شركات أبل، وسامسونج، وسوني، وشاومي، وهواوي، وموتورولا، و أوبو. تخفيضات وعرض جرير علي الهواتف الذكية عروض الجوالات في جرير سامسونج جالاكسي أس 21، اللون أرجواني فانتوم، سعة 256 جيجابايت، الجيل الخامس، سعر الهاتف 3999 ريال سعودي، يتضمن العرض هدايا بقيمة 1989 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات سامسونج جالاكسي أس 21، اللون أسود فانتوم، سعة 128 جيجابايت، الجيل الخامس، سعر الهاتف 3899 ريال سعودي، يتضمن العرض هدايا بقيمة 1989 ريال سعودي.

تقسيط جوالات جرير سامسونج جالاكسي أس 21 الترا، اللون فضي فانتوم، سعة 512 جيجابايت، الجيل الخامس، سعر الهاتف 5499 ريال سعودي، يتضمن العرض هدايا بقيمة 1588 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير موتورولا G30، اللون سماوي باستيل، سعة 128 جيجا بايت، سعر الهاتف 799 ريال سعودي بدلاّ من 999 ريال سعودي، يتضمن العرض هدايا بقيمة 229 ريال سعودي.

بطاقة سامبا جرير موتورولا G5 رازر، اللون جرافيتي لامع، سعة 256 جيجا بايت، سعر الهاتف 4999 ريال سعودي بدلاّ من 5999 ريال سعودي. عروض جوالات جرير عروض جرير على الجوالات هواوي بي 40 برو، اللون أسود، فضي، سعة 256 جيجا بايت، سعر الهاتف 2999 ريال سعودي بدلاّ من 3829 ريال سعودي.

عروض جرير هواوي وهواوي ميت 40 برو، اللون أسود، فضي، سعة 256 جيجا بايت، سعر الهاتف 3599 ريال سعودي بدلاّ من 4099 ريال سعودي.

عروض جرير ايفون أبل آيفون إس أي الإصدار 2، اللون أسود، أحمر، أبيض، سعة 256 جيجا بايت، سعر الهاتف 2499 ريال سعودي بدلاّ من 2629 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم شاومي ريد مي نوت 9 برو، اللون اخضر، سعة 128 جيجا بايت، سعر الهاتف 989 ريال سعودي بدلاّ من 1099 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة جوالات مكتبة جرير بالمملكة وتخفيضات تصل الى 22% على الأسعار وهدايا بقيمة تصل الى 2000 ريال من جرير - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف جوالات مكتبة جرير بالمملكة وتخفيضات تصل الى 22% على الأسعار وهدايا بقيمة تصل الى 2000 ريال من جرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.