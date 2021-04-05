نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين بالمملكة للمواد الغذائية الطازجة من الخضروات والفواكه وأيضا اللحوم والتوابل.. هاكم الأسعار في المقال التالي

عروض العثيم اليوم الاثنين المملكة، أسعار ومنتجات عبد الله العثيم لا يختلف عليها أحد، إذا أردت توفير وقتك ومجهودك ومالك والحصول على منتجات وسلع متعددة بأعلى جودة وأقل الأسعار فإن أسواق عبدالله العثيم وفرت ذلك، تتعدد عروض وتخفيضات العثيم على الخضراوات والفواكه الطازجة، أنواع الجبن، واللحوم والدواجن، وتتخذ شعارها مهرجان الطازج كل يوم اثنين في أسواق العثيم. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم لحم عجل بلدي بدون عظم، طازج، سعر المنتج 38.95 ريال سعودي للكيلو جرام الواحد.

عروض العثيم اليوم الاثنين دجاج برازيلي نات، مجمد، سعر المنتج للحبة الواحدة 9.50 ريال سعودي، سعر المنتج للكرتونة الواحدة 92.50 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم ملفوف أبيض ، وزن 2 كيلو، سعر المنتج 1.95 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم ثوم شبك، 1 ربطة، سعر المنتج 2.45 ريال سعودي. العثيم العروض الترويجية عروض العثيم الاثنين بصل أصفر، وزن 2 كيلو، سعر المنتج 5.95 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم بصل أحمر هولاندي، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 2.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم خيار طازج، وزن 1 كيلو، ثمن المنتج 2.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم ليمون شبك، 2 ربطة، سعر المنتج 2.95 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم العثيم ماركت اكتساب فلفل بارد أخضر، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 4.25 ريال سعودي.

عروض العثيم جده جزر بلدي، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 2.95 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم أفوكادو، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 8.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه مانجو يمني، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 6.95 ريال سعودي. عروض العثيم الطازج اليوم عروض الطازج من العثيم بخاري حمراء، عدد 1 حبة، سعر المنتج 6.95 ريال سعودي.

عروض العثيم مول جبن هالي أبيض دنماركي، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 8.95 ريال سعودي.

عروض العثيم القصيم جبن دومتي دوبل كريم، دمياطي، فيتا، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 14.50 ريال سعودي.

اسعار العثيم جبن تشيزا لاند براميلي، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 22.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الاثنين بالمملكة للمواد الغذائية الطازجة من الخضروات والفواكه وأيضا اللحوم والتوابل.. هاكم الأسعار - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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