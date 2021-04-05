شوف عروض هايبر بنده ماركت بالسعودية على السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه الطازجة.. تعرفوا على الأسعار

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عروض هايبر بنده ماركت بالسعودية، تقدم هايبر بنده ماركت صفقات وعروض رائعة ومتميزة كل يوم، عروض سارية من الأحد 4 إبريل حتى الثلاثاء 6 إبريل، تخفيضات وخصومات هايبر ماركت بنده على عدة منتجات وسلع يومية وضرورية للمنزل، حتى يستفيد عملاء بندة مع اقتراب شهر رمضان الكريم من عروض بندة، التي تشمل لحوم، وخضراوات، وأرز، وتمور. خصومات و عروض بنده اليوم عروض هايبر بندة جدة أرز مزة بسمتي أبو كاس، وزن العبوة 5 كيلو، عرض 3 حبات بسعر 79.95 ريال سعودي.

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