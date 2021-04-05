شوف عروض الأدوات المنزلية من لولو هايبر لشهر رمضان الكريم

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عروض الأدوات المنزلية من لولو هايبر بمناسبة شهر رمضان المبارك مميزة جدا ومتنوعة لتشمل جميع الأدوات المنزلية والمفروشات لمحبي التغيير والتميز فتستمر هذه العروض في جميع فروع لولو هايبر ماركت LuluHyperMarket بالمملكة العربية السعودية حتى يوم ١٠ من إبريل وإليكم ايضا عروض لولو هايبر ماركت علي أجهزة الاب توب . عروض الأدوات المنزلية من لولو هايبر لشهر رمضان الكريم لولو طقم مقالي مقاومة للالتصاق قطعتين مقاس ١٨، ٢٤ سم بسعر ٣٠ ريال سعودي بدلا من ٤٩ ريال سعودي.

حامل تزيين الكيك من شيفلاين ChefLine مقاس ٢٨ سم بألوان متنوعة بسعر ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٢٤ ريال سعودي.

طقم أدوات سيليكون للخبز من شيفلاين ChefLine بسعر ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٢٩ ريال سعودي. طقم أدوات المائدة ٢٤ قطعة متنوعة من شيفلاين ChefLine بسعر ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٣٠ ريال سعودي.

طقم التنظيف من جولدن ستار Golden Star ٥ قطع بسعر رائع فقط ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٢٤ ريال سعودي.

جهاز صنع رغوة الحليب ماركة هوم Home بسعر ١٠ ريال سعودي بدلا من ١٢ ريال سعودي.

قطعتين وسادة للرقبة من اتوميتAutomate بسعر رائع جدا بسعر ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٣٢ ريال سعودي.

طقم دواسات السيارة ٥ قطع من روكا Roca بسعر مميز ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٣٢ ريال سعودي.

طقم قماش مايكرو فيبر من اتوميت Automate ١٠ قطع بسعر ١٥ ريال سعودي بدلا من ٢٢ ريال سعودي.

بطانية صوف مطبوعة من مابل ليفMaple leaf بسعر ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٤٤ ريال سعودي. خصومات مميزة جدا في شهر إبريل ستائر النافذة المميزة جدا من مابل ليف Maple Leaf وتوم سميث Tom Smith بسعر ٢٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣ ريال سعودي.

وسادة هوم ويل Home Wellبسعر ١٥ ريال سعودي بدلا من ٢٤ ريال سعودي.

منشفة الشاطئ للأطفال برسومات متنوعة بسعر ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٣٩ ريال سعودي.

إطار للحائط من مابل ليف Maple Leafبسعر ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٢٩ ريال سعودي.

مزهرية مابل ليفMaple Leaf بأشكال متنوعة بسعر ٢٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الأدوات المنزلية من لولو هايبر لشهر رمضان الكريم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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