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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل تردد قناة سمسم 2021 الفضائية للأطفال Semsem على النايل سات في المقال التالي
قناة سمسم الفضائية للأطفال استطاعت في وقت قصير أن تجعل لنفسها قاعدة جماهيرية كبيرة بين أنحاء الوطن العربي، فهي قناة كرتون دينية متخصصة للأطفال تقدم لهم كل ما يتناسب مع الطفل العربي لترسيخ لديه التعاليم الدينية وتغرس في نفوسهم أفضل العادات والسلوكيات القويمة، ويمكن استقبال تردد قناة سمسم 2021 عبر القمر الصناعي النايل سات عبر اتباع البيانات التي نوضحها في السطور القادمة.
قناة سمسم الفضائية للأطفال
- قناة سمسم للأطفال هي قناة سعودية يتم بثها من داخل المملكة العربية السعودية.
- تقدم قناة سمسم للأطفال الأناشيد الإسلامية والبرامج التعليمية والترفيهية المختلفة.
- تسعى القناة لتقديم محتوى هادف يعمل على تعزيز ترسيخ الإيمان في قلوب الأطفال.
- تقدم قناة سمسم صفحاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تساعد على تسهيل عملية التواصل بين المشاهدين والقناة.
- كما أتاحت إدارة قناة سمسم الفضائية للأطفال بث مباشر عبر موقع اليوتيوب، حتى يتمكن جميع الأطفال من محبي القناة من متابعة كافة البرامج في أي وقت.
تردد قناة سمسم 2021 للأطفال
قناة سمسم للأطفال تقدم كافة البرامج المميزة والممتعة للأطفال التي تشد انتباههم كثيرًا، ويمكن الاستمتاع بمحتويات كافة برامج أطفال قناة سمسم والأفلام الكرتون والأفلام الدينية والمتنوعة الترفيهية عبر قناة سمسم، من خلال ضبط واستقبال القناة عبر التردد الشبكي للقمر الصناعي النايل سات، من خلال ضبط بيانات لاقط الاشارة عبر البيانات الآتية:
- القمر الصناعي النايل سات 201 بدرجة 7 غرب.
- التردد الشبكي 11334
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- القطبية أفقي.
تردد قناة سمسم على العرب سات
من خلال القمر الصناعي العرب سات يتمكن الآباء والأمهات من ضبط بيانات تردد قناة سمسم للأطفال وتشغيل القناة لأطفالهم للاستمتاع بها عبر البيانات الآتية:
- القمر الصناعي العرب سات.
- التردد 11843
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- القطبية أفقي.
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