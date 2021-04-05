هنا تردد قناة سكاكر 24 الجديد للأطفال على النايل سات تحديث أبريل 2021

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عمر شويل - جدة قناة سكاكر الفضائية تم بثها منذ فترة قصيرة تقرب على تسعة أشهر، وتم بثها بعد البث التجريبي لها والذي لفت أنظار كافة المتابعين والمشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، وقد تم بث قناة سكاكر عبر حزمة قناة سوريا دراما على القمر الصناعي النايل سات، وهي قناة أطفال سورية جديدة تتميز بالمحتوى الهادف للأطفال بالفئات العمرية المختلفة لهم، ويمكن استقبال القناة والاستمتاع بمحتوياتها عبر تردد قناة سكاكر 24 الجديد للأطفال على النايل سات تحديث أبريل 2021.

قناة سكاكر 24 للأطفال

تم نشر تردد قناة سكاكر عبر الحساب الرسمي لقناة السورية دراما عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ويتساءل الجميع عن سبب تسمية اسم القناة بهذا الاسم، وفي هذا الإطار فقد أوضحت السيدة فاتنة محمد مديرة قناة سكاكر أن اسم القناة تم تم اختياره طبقًا للأراء المسبقة المختلفة من الصغار والكبار.

تردد قناة سكاكر 24 للأطفال 2021 على النايل سات

قناة سكاكر للأطفال يتم بثها عبر القمر الصناعي النايل سات، وهي قناة تقدم البرامج الكلاسيكية القديمة للأطفال، إلى جانب البرامج الترفيهية الجديدة المحببة للأطفال، والأفلام الكرتونية والأناشيد الممتعة.

ومن أبرز الأفلام الكرتونية التي تقدمها قناة سكاكر كل من:

فيلم سنووايت والأقزام السبعة.

فيلم رابونزيل ذات الشعر الطويل.

مسلسل ميكي ماوس.

مسلسل توم وجيري.

مسلسل المحقق كونان.

فيلم سندريلا.

الباندا كونغ فو.

تردد قناة سكاكر 24 الجديد عبر النايل سات

يتم بث قناة سكاكر للأطفال عبر نفس حزمة تردد قناة سوريا دراما على القمر الصناعي نايل سات 201 7 غرب بدون تقطيع أو تشويش، ويتم بث القناة من المقر الرئيسي لها في سوريا، أيضًا أتاحت إدارة القناة تردد سكاكر 24 على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة تحديث أبريل.

ويتم ضبط قناة سكاكر على شاشة التلفاز واستقبال اشارة قوية بدون تشويش بجودة عالية بدون تشفير من خلال البيانات الآتية: