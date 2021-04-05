نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية الموفرة حتى يوم 6 إبريل 2021 عرض اليوم الأخير في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية الموفرة حتى يوم 6 إبريل 2021 عرض اليوم الأخير، في وقتنا هذا وخاصةً عند اقتراب موعد شهر رمضان المبارك 2021 يتابع الكثير من عملاء هايبر العثيم من مواطني المملكة العربية السعودية أقوي العروض والتخفيضات على كافة المنتجات والسلع التجارية وعلى الأخص السلع الرمضانية كالياميش والمكسرات والتمور والمنتجات الغذائية وغيرها، والذي يمكن قوله هو أن أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في جميع أرجاء المملكة تقدم أفضل العروض والخصومات التي قد تصل إلى 70 ٪ ولقد بدأت تلك العروض من الثلاثاء الماضي وسوف تنتهي غداً الثلاثاء الموافق السادس من إبريل الحالي. عروض الأسبوع الثالث من هايبر العثيم عرض 10 كيلو من أرز أبو كأس بسمتي بسعر 53.95 بدلاً من 83.95 ريال سعودي

عرض 2500 من حليب نيدو بودر بسعر 54.95 بدلاً من 83.95 ريال

عرض 710 من عصير تونو بالتوت بسعر 8.95 بدلاً من 14.95 ريال

عرض 10 كيلو من سكر أبيض ناعم أبو فهد بسعر 18.95 بدلاً من 33.95 ريال

عرض 8 عبوات من معجون صلصة ندى بسعر 5.95 بدلاً من 9.95 ريال

عرض عبوتين من زيت دوار شمس سعة العبوة 1.5 لتر من الزيت بسعر 19.95 بدلاً من 34.95 ريالاً

عرض 6 عبوات من كريم كراميل فوستو كلارةس بسعر 13.95 بدلاً من 19.50 ريال

عرض قشطة بوك 170 جرام بسعر 8.95 بدلاً من 14 ريال سعودي. عروض عبد الله العثيم على المخبوزات عرض كيك روحاني مكسرات سعر الكيلو 21 بدلاً من 42 ريال

عرض تورتة سويس آول شوكولاتة بسعر 11 ريال بدلاً من 22 ريالاً

عرض تورتةونصفين وسط بسعر 34.95 بدلاً من 39.95 ريال

عرض حلويات شرقية مشكل كبير بسعر 19.50 بدلاً من 24.50 ريال سعودي

عرض الكيلو من لقمة القاضي بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال

عرض الكيلو من بسكويت جوز الهند بسعر 19.95 ريال بدلاً من 24.95

عرض العلبة من كرواسون جبن بيضاء العلبة مكونة من 5 جبات بسعر 5.95 بدلاً من 7.75 ريال

عرض عجين سمبوسة بسعر 9.95 بدلاً من 10.95

عرض زود دونات شوكولاتة 2 بار + 2 تويست بسعر 6.95 بدلاً من 8.95 ريال سعودي

عرض علبة من شابورة زبدة وسمسم وحبة البركة بسعر 7.95 بدلاً من 11.95 ريال

عرض 3 حبات من زود برازق بالفستق والسمسم بسعر 14.95 بدلاً من 19.50

عرض قرصان فاخر بسعر 9.95 بدلاً من 10.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية الموفرة حتى يوم 6 إبريل 2021 عرض اليوم الأخير - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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