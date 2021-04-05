شوف عروض جرير الاسبوعية اقوى الخصومات في رمضان

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عروض جرير الاسبوعية، تقدم مكتبة جرير شاشات وخصومات كبيرة في مكتبة جرير، وفي هذه الاقتباسات وجدنا أن شاشات Sony و Samsung و LG و Haier و Skyworth و Hisense و TCL متوفرة بأفضل الأسعار ومجهزة بخدمات عالية الجودة مثل الضمان لفترات والشاشات إمكانية تركيب الدُفعات والميزات الخاصة (مثل جودة الصورة الواضحة جدًا) والأحجام التي توفرها شاشة جرير متنوعة مثل الشاشات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمكن أن تلبي احتياجات جميع العملاء. عروض جرير الاسبوعية عروض الشاشات الذكية من جرير خصومات جرير الشهرية LG 86UN8080PVA، مقاس 86 بوصة، 4K Ultra HD ،LED، تلفزيون ذكي، أسود، بسعر 8499 ريال سعودي (بدلاً من 18499 ريال سعودي) خصم 54٪. تخفيضات جرير اليوم، 75X915، 75 inch، 8K Ultra HD، QLED (أربع نقاط)، Android TV، أسود، خصم 41٪، السعر 9999 ريال سعودي (وليس 16999 ريال سعودي). تنزيلات جرير اليومية، LG 65NANO80VNA، 65 inch، 4K Ultra HD Nano unit، LED smart TV، أسود، خصم 51٪ بسعر 4299 ريال سعودي بدلاً من 8799 ريال سعودي. تخفيضات جرير خصومات جرير الاسبوعية هايسنس 75A7100F مقاس 75 بوصة 4K Ultra HD DLED Smart TV Black بسعر 4099 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي ، خصم 49٪. تنزيلات جرير الشهرية Samsung Q60T 58-inch 4K Ultra HD QLED Smart TV Black مخفض بسعر 3499 ريال سعودي، وهو أرخص بنسبة 53٪ بدلاً من 7499 ريال سعودي. خصومات جرير تخفيضات جرير الاسبوعية Haier S5U 75-inch 4K Ultra HD DLED Android TV Black يباع بسعر 4199 ريال سعودي بدلاً من 8149 ريال سعودي بخصم 48٪. عروض جرير الشهرية Haier S8000، مقاس 65 بوصة، 4K Ultra HD ،LED ،Android TV، أسود، 54٪ خصم بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 6549 ريال سعودي. خصومات جرير اليوم سعر الخصم 38٪ لـ Skyworth 75SUC8100 مقاس 75 بوصة 4K Ultra HD DLED Android TV Light Champagne هو 3999 ريال سعودي بدلاً من 6499 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الاسبوعية اقوى الخصومات في رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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