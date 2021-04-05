شوف عروض موقع نون السعودية على الأجهزة المنزلية والإلكترونية بتخفيضات حتى 70%

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يقدم موقع نون بالمملكة العربية السعودية أقوى التخفيضات وخصومات تصل إلى 70% على بعض المنتجات، وقد تم تأسيس الشركة منذ عام 2016 بالمشاركة بين كل من صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية الذي يملك حصة 50% من الشركة ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بالإضافة إلى شركة شايع الكويتية وكذلك عدة مستثمرين آخرين حيث بلغت الاستثمارات في شركة نون للتسوق الإلكتروني مليار دولار أمريكي، وتنتشر أعمال الشركة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية، وتتنوع أنشطتها التسويقية ما بين الأجهزة المنزلية والإلكترونية بالإضافة إلى الأزياء لجميع الأعمار والأجهزة والأدوات الرياضية والبقالة أيضاً فضلاً عن العديد من المنتجات الأخرى التي توفرها نون لعملائها بكل سهولة بضغطة زر عبر موقعها الإلكتروني. عروض موقع نون على الأجهزة المنزلية آلة قهوة فيرتوبلس بسعر 599 ريال فقط بدلاً من 1780 ريال.

مكنسة كهربائية 1.5 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 503 ريال.

محضر طعام كهربائي 4 في 1 بسعر 144 ريال بدلاً من 389 ريال.



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خلاط يدوي 5 قطع بسعر 79 ريال فقط.

قطاعة كهربائية بسعر 55 ريال فقط

ماكينة صنع القهوة مع مج للتنقل بسعر 95 ريال فقط بدلاً من 299 ريال.

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وعبر موقع نون للتسوق يمكنك شراء جهاز صنع ساندويتشات كهربي بقدرة 700 واط متوفر بخصم 66% اطلبه الآن بسعر 117 ريال بدلاً من 349 ريال ووفر مبلغ قدره 232 ريال سعودي.

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