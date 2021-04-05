شوف أقوى عروض بنده بمناسبة شهر رمضان خصم يصل ل 60%

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عروض بنده السعودية في الفترة الأخيرة قامت متاجر بنده بجميع أنواعها من الهايبر و السوبر ماركت بإطلاق مجموعة من التخفيضات لا يمكن تفويتها على جميع أنواع المنتجات الغذائية والسلع الضرورية التي لا يمكن أن يستغني عنها أي منزل خصيصاً خلال شهر رمضان الكريم، وإلي جانب ذلك قامت بتفعيل باقة من العروض على الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية من هواتف وشاشات تليفزيون، وهذه العروض والتخفيضات هي ما سنتعرف عليه في هذا المقال. عروض بنده السعودية خصومات بنده السعودية على المنتجات الغذائية: 5 أكياس معكرونة من العلامة التجارية قودي بوزن 250/ 450/ 500 جرام مقدمة بسعر هو 9.95 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده على علبة معمول طازج من العلامة التجارية حلواني وطحان بوزن 300 جرام مقدمة بسعر هو 5.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده على علبة حمص من العلامة التجارية المراعي بوزن 250 جرام مقدمة بسعر هو 4.95 ريال سعودي.

خصومات بنده على 2 علبة زبادي يوناني من العلامة التجارية ندى بوزن 360 جرام مقدمة بسعر هو 10.95 ريال سعودي.

عروض بنده على 2 علبة جبنه كريمي من العلامة التجارية فيلادلفيا، بوزن 500 جرام مقدمة بسعر هو 32.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده على كيس خضار مشكل من العلامة التجارية العملاق بوزن 900 جرام مقدمة بسعر هو 11.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده السعودية على الهواتف وأدوات المنزل: عروض بنده على مشترك كهرباء بطول 3 أمتار من الماركة الفنار عدد 4 مخارج مقدم بسعر هو 109 ريال سعودي.

خصومات بنده على شاشة تلفاز سمارت توشيبا بحجم 50 بوصة مقدمة بسعر هو 1399 ريال سعودي.

تنزيلات بنده على هاتف جوال شاومي ريدمي 9 A مقدم بسعر هو 349 ريال سعودي.

تخفيضات بنده على مقلاة بدون زيت من الماركة فيليبس بحجم 2 كيلوجرام مقدمة بسعر هو 499 ريال سعودي.

عروض بنده على مطحنة قهوة من الماركة أرتي بقوة 150 وات مقدمة بسعر هو 69 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده بمناسبة شهر رمضان خصم يصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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