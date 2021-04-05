شوف أقوى عروض اكسترا الرمضانية وخصومات تصل لأكثر من 40% بمناسبة شهر رمضان

أقوى عروض اكسترا الرمضانية وخصومات تصل لأكثر من 40% على الأجهزة الشاشات الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم تقدم لكم اكسترا هذه الخصومات الكبيرة لكل عملائها في جميع الفروع في المملكة العربية السعودية، ولا ننسي أيضاّ أن فصل الصيف على الأبواب فالكل يقوم بشراء المكيفات التي تجعله لا يشعر بالحر في هذه الفترة فسارع بالشراء قبل انتهاء هذه الخصومات المميزة على جميع الأجهزة.

أقوى عروض اكسترا على الشاشات الإلكترونية

تقدم اكسترا تخفيضات وخصومات هائلة على الشاشات الإلكترونية.بمناسبة شهر رمضان.

خصم 45% على شاشة سامسونج، تلفزيون 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، بسعر 3299 ريال بدلاً من 3299 ريال سعودي، وقم بتوفير حوالي 2700 ريال سعودي، ويشمل هدايا مجانية بقيمة 399 ريال سعودي، مع تقديم خدمة التوصيل المجاني.



خصم 25.01% على شاشة كلاس برو، تلفزيون 55 بوصة، أندرويد، فائق الوضوح، بسعر 1649 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي، ووفر 550 ريال سعودي، مع هدايا بقيمة 149 ريال سعودي.



خصم 46.78% على شاشة ال جي، تلفزيون 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، بسعر ر3299 ريال بدلاً من 6199 ريال سعودي، وقم بتوفير 2900 ريال سعودي، ويمكنك أن تحصل عليه بالتقسيط على مدار 36 شهراً على أن تدفع كل شهر 158 ريال سعودي شامل خدمة التوصيل المجاني.

خصم 54.55% على شاشة ال جي، تلفزيون 55 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، بسعر 3999 ريال بدلاً من 8799 ريال سعودي، ووفر 4800 ريال، وبالتقسيط لمدة 36 شهراً بدفع قسط شهري حوالي 192 ريال سعودي.



أحدث خصومات اكسترا على المكيفات

يقترب فصل الصيف على الأبواب وبداية الحر وعدم احتمال الجو وشدة الحرارة، لذلك نجد اكسترا تقدم المكيفات بأسعار وخصومات هائلة، فسار قبل انتهاء العرض.