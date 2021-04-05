شوف هدايا وعروض مثيره علي اللابتوبات من اكسترا

أعلنت اكسترا عن اهم العروض علي اللابتوبات والتي تعتبر من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها اكسترا عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلي بعض العروض التي تم الإعلان عنها أيضا مثل عروض الهواتف من اكسترا و عروض أجهزة المطبخ والتي تسال عنها الكثير من المواطنين السعوديين بالمملكة، وسوف نقوم الآن بشرح وتوضيح اهم العروض التي تم إطلاقها علي اللابتوبات بالتفصيل من خلال هذه المقالة الأتية.

عروض اللابتوبات من اكسترا

أعلنت اكسترا علي عروض مثيره ومختاره علي اللابتوبات الحديثة من اكسترا والتي شملت هدايا مجانيه يمكن الحصول عليها مع العروض، كما أعلنت أيضا اكسترا علي انه يمكن الشراء عن طريق التمويل وتقسيط الدفع بالتعاون مع شركه تسهيل التي تقدم خدمه التمويل والتي يمكن الحصول عليه الكترونيا أيضا.

اهم عروض لابتوبات لينوفو

وسوف نقوم الآن بشرح وتوضيح اهم عروض اللابتوبات التي تم إطلاقها بالتفصيل من خلال الأتي:

لينوفو يوجا آس 940 رام 16 14 بوصه كور أي 7 بسعة واحد تيرا آس آس أي باللون الفضي بسعر 6149 ريال بدلا من 8539 ريال و 2 هديه بقيمه 228 ريال وضمان سنتين.

لينوفو ليجون سي 7 رام 32 جيجا 15.6 بوصه كور أي 7 بسعة واحد تيرا أس دي باللون الزيتي بسعر 8599 ريال بدلا من 10599 ريال و 2 هديه بقيمه 228 ريال وضمان سنتين.

لينوفو ليجون 5 كور أي 7 رام 16 جيجا 15.6 بوصه بسعة 1 تيرا + 256 جيجا آس آس دي باللون الأسود بسعر 5749 ريال بدلا من 6999 ريال و 2 هديه بقيمه 228 ريال وضمان سنتين.

اهم عروض اللابتوبات الحديثة

والجدير بالذكر أيضا اهم اللابتوبات الحديثة التي تم إطلاقها حديثا والتي شملتها العروض والتي سوف نوضحها لكم اكثر من خلال النقاط الأتية: