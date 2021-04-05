نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين لمدة 5 أيام تصل ل 70% في المقال التالي

عروض العثيم السعودية نستعرض معكم من خلال مقالنا هذا أحدث عروض أسواق عبد الله العثيم، حيث قامت بتفعيل مجموعة كبيرة من الخصومات والعروض الضخمة منذ نهاية شهر مارس الماضي وحتى السادس من شهر أبريل الحالي، وهذه العروض متوفرة داخل فروع أسواق عبد الله العثيم وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها. عروض العثيم السعودية خصومات العثيم السعودية على المنتجات الغذائية: كيلو جرام من بسكويت جوز الهند مقدم بسعر هو 19.95 ريال سعودي.

ربطة بزاق بالسمسم والفستق من العلامة التجارية زود مقدم بسعر هو 14.95 ريال سعودي

علبة فراولة مقدمة بسعر هو 2.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من لحم العجل الباكستاني بدون عظم مقدم بسعر هو 32.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من العدس الأحمر مقدم بسعر هو 4.95 ريال سعودي.

كيلو جرام جبنة رومي مصري من العلامة التجارية فيكتو مقدمة بسعر هو 28.95 ريال سعودي.

كريم كراميل من العلامة التجارية رياض فود مقدمة بسعر هو 27.95 ريال سعودي.

كريمة طبخ من العلامة التجارية المراعي بوزن 500 جرام مقدمة بسعر هو 11.95 ريال سعودي.

سمن زبد نقي من العلامة التجارية المراعي بوزن 400 جرام مقدمة بسعر هو 16.95 ريال سعودي.

كنافة بالقشطة من العلامة التجارية السنبلة بوزن 230 جرام مقدمة بسعر 11.50 ريال سعودي.

عجينة بف باستري من العلامة التجارية السنبلة بوزن 800 جرام مقدمة بسعر هو 10.50 ريال سعودي.

كيلو جرام من سمك الفيليه الأبيض من العلامة التجارية وليمة مقدم بسعر هو 29.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الاثنين تنزيلات العثيم السعودية على الهواتف والأجهزة المنزلية: ميكروويف ديجيتال من الماركة كليك أون بسعة 20 لتر مقدم بسعر هو 169 ريال سعودي.

شاشة أرو ال إي دي بحجم 43 بوصة مقدمة بسعر هو 729 ريال سعودي.

هاتف فيفو y 30 مقدم بسعر هو 769 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين لمدة 5 أيام تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين لمدة 5 أيام تصل ل 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.