نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المتنوعة في المقال التالي

تقدم مجموعة أسواق العثيم أقوى عروض العثيم وتخفيضات مذهلة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات والعديد من المنتجات العالمية بأوفر الأسعار أستعدادا لاستقبال الشهر الفضيل، فسارعوا بالذهاب إلى أقرب فروع أسواق عبد الله العثيم لديكم والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية لاغتنام فترة هذه العروض الاستثنائية وكل عام وانتم بخير. عروض العثيم على السلع الغذائية المتنوعة: كيلو زيتون اليسا اسود شرائح بسعر 16.95 ريال سعودي.

كيلو حمص بالطحينة بسعر 10.95 ريال سعودي.

كيلو جبن بليدام ايدام بسعر 28.95 ريال سعودي.

عرض علبتين بسعر علبة من جبنه طعمة ميلك واحد كيلو فيتا إسطنبولي بسعر 21.80 ريال سعودي.

مورتديلا سنيورة بقر بالزيتون وزن 500 جرام بسعر 11.95 ريال. برطمان عسل هاني صافي وزن 1000 جرام بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 25.25 ريال.

علبة تونه فيكنو خفيف سندوتش بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 6.50 ريال.

زجاجة زيت هالي دوار الشمس وزن 1.8 لتر بسعر 13.50 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال.

عرض كيس بطاطس ناستو رقيقة وزن 2500 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 20.25 ريال. كيس أرز هالي سيلا بسمتي وزن 10 كيلو جرام بسعر 48.95 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال.

برطمان كاكاو أردني بودرة وزن 227 جرام بسعر 18.50 ريال سعودي بدلاً من 20.75 ريال.

علبة شوربة هالي شوفان أبيض وزن 400 جرام بسعر 2.95 ريال سعودي بدلاً من 6.50 ريال.

عبوة حليب هالي بودرة وزن 1.8 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 54.75 ريال. كيس صدور دجاج لاتينا طرية وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 54.75 ريال.

عرض 3 علب بسكويت هالي بالتمر بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال.

عرض 3 علب تونه الخليجية خفيف بسعر 10.50 ريال سعودي بدلاً من 14.25 ريال.

عرض 2 برطمان حمص حب فيكتو وزن العبوة 750 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال. عروض العثيم المعلبات والمجمدات: عرض مفروم دجاج/ غنم داري بسعر 5.25 ريال سعودي.

8 شرائح دجاج مجمدة وزن 600 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 18.50 ريال. عرض برجر السنبلة دجاج 24 قطعة بسعر 29.95 ريال.

عسل الشفاء طبيعي وزن واحد كيلو جرام بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال. عروض المشروبات المتنوعة: عرض كرتونه بيبسي علب بسعر 53.95 ريال سعودي.

مياه معدنية أكوافينا بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 13.09 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض العثيم على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المتنوعة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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