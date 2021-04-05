ما هو النمل الأبيض وما فوائدة وأضراره وهل يعد خطرا على الإنسان وكيف التخلص منة

النمل الأبيض، أي مجموعة من الحشرات الآكلة لمادة السليلوز، يُظهر تشابه ملحوظة مع النمل والنحل من ناحية النظام الاجتماعي، على الرغم من أنها تطورت بشكل مستقل. على الرغم من أن النمل الأبيض لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمل. أظهرت دراسات علم الوراثة أن الصرصور هو الأقرب إلى النمل الأبيض. لهذا السبب يتم وضعه أحيانًا في ترتيب Dictyoptera والذي يحتوى أيضا على حشرة فرس النبي.

النمل الأبيض

يبلغ عدد هذا النمل إلى حوالي 2750 نوعًا، حيث يعد النمل الأبيض ذو فوائد وأضرار. حيث إنها مدمرة عندما تتغذى على الهياكل الخشبية أو المواد النباتية القيمة للبشر وتدمرها في كثير من الأحيان. حيث تسبب في أضرار كبيرة في المنازل والمفروشات الخشبية. حيث يتغذى بعضهما على المواد النباتية الحية ويمكن أن يصبح آفات محصولية خطيرة. وأيضا هو مفيد للغاية من حيث أنه يساعد في تحويل السليلوز النباتي إلى مواد يمكن إعادة تدويرها في النظام البيئي لدعم النمو الجديد. من أجل مكافحة هذا النوع من النمل، من الضروري تحديد ما إذا كانت الآفة من الأنواع الجوفية أو الأنواع التي تعيش في الأخشاب، حيث تختلف طرق العلاج.

بعض الدلائل التي قد تشير إلى إصابتك بالنمل الأبيض:

سرب مؤقت من الحشرات المجنحة في منزلك أو من التربة المحيطة بمنزلك.

أي دهان متصدع أو فقاعات أو نفايات (فضلات النمل) .

يبدو الخشب أجوفا عند النقر عليه.

أنابيب الطين على الجدران الخارجية أو العوارض الخشبية أو في أماكن الزحف.

كيف تقضي على النمل الأبيض

نظرًا لأن النمل (المدمر الصامت) يمثل تهديدًا دائمًا لمنزلك، فإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها خلال العام للمساعدة في الحفاظ على منزلك.

ابدأ بالتخلص من ظروف الرطوبة ومادة السليلوز (توجد هذه المادة في النباتات) حول منزلك.

هذه الخطوات البسيطة تجعل منزلك هدفًا أقل جاذبية لتواجد هذا النوع من النمل المدمر.

كيفية التخلص من مشاكل الرطوبة

إصلاح الحنفيات المتسربة وأنابيب المياه ووحدات التكييف.

حافظ على نظافة المزاريب وأنابيب الصرف.

قم بإزالة غطاء النبات الزائد ونشارة الخشب.

تخلص من المياه الراكدة على السطح.

حافظ على جميع الفتحات نظيفة ومفتوحة.

قم بإغلاق نقاط الدخول حول خطوط أو أنابيب المياه والمرافق.

إزالة مادة السليلوز الذي يعد مصادر الغذاء لهما.

احتفظ بالحطب أو الخشب بعيدًا عن الأساس.

تخلص من جذوع الأشجار والحطام.

ما مدى خطورة النمل الابيض

يمكن أن يكون غزو النمل الأبيض والضرر مدمرًا لمنزلك أو ممتلكاتك. غالبًا ما يُطلق على هذا النوع “المدمر الصامت” لأنه قد يكون مختبئًا ومزدهرًا في منزلك أو فناء منزلك دون علمك. ولسوء الحظ، يمكن لجميع المنازل، بغض النظر عن نوع بنائها، توفير غذاء السليلوز لغزو النمل، ومن الممكن أن يتواجد فيه في أي لحظة.