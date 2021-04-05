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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط واستقبال تردد روتانا كيدز للأطفال 2021 على النايل سات وياه سات rotana kids في المقال التالي
عمر شويل - جدة شبكة قنوات روتانا حرصت على أن تقدم كافة المحتويات الترفيهية المختلفة عبر قنواتها المتعددة، فمن بينها روتانا سينما وروتانا زمان وروتانا مصرية وغيرها من القنوات، كما عملت على تقديم قناة متخصصة للأطفال، يتمكن من خلالها الأطفال من متابعة برامج الأطفال المختلفة المميزة وأفلام الكرتون والأناشيد الممتعة، حيث قدمت شبكة روتانا قناة روتانا كيدز للأطفال في الفئة العمرية التي تتراوح بين 3 سنوات و 12 سنة، في السطور القادمة نوضح كيفية ضبط واستقبال تردد روتانا كيدز للأطفال 2021 على النايل سات وياه سات.
قناة روتانا كيدز للأطفال
قناة روتانا كيدز قناة متخصصة للأطفال تتمتع بتقديم الكثير من الأفلام الكرتونية المحببة للأطفال، فضلًا عن برامج الأطفال الترفيهية المتنوعة والبرامج التعليمية المتعددة، ويمكن الاستمتاع بمحتويات قناة روتانا كيدز للأطفال من خلال ضبط واستقبال قناة روتانا كيدز على القمر الصناعي النايل سات لمتابعة محتويات القناة الهادفة للأطفال بجودة HD وتقنية عالية.
تردد قناة روتانا كيدز للأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات
حرصت شبكة قنوات روتانا على تقديم للأطفال قناة روتانا كيدز للأطفال المتخصصة إلى جانب قنوات روتانا المتعددة، ويمكن استقبال قناة روتانا كيدز للأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط البيانات الآتية:
- القمر الصناعي النايل سات.
- التردد الشبكي 11296
- القطبية أفقي.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة روتانا كيدز على الياه سات
عبر القمر الصناعي ياه سات 1A بدرجة 5.5 شرق يتم استقبال تردد قناة روتانا كيدز على الياه سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال بالبيانات الآتية:
- التردد الشبكي 12130
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- القطبية أفقي.
برامج قناة روتانا كيدز للأطفال
من أبرز البرامج التي تقدمها قناة روتانا كيدز للأطفال:
- فيلم فتى الأدغال ماوكلي.
- فيلم جزيرة الكنز.
- أبطال الكرة الحرة.
- برامج المسابقات والبرامج التعليمية.
- برنامج افتح يا سمسم.
- ماهر ومغامراته.
- برنامج صغار ستار.
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