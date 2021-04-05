شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم panda رمضان 1442 خصم يصل إلي 70% أقوي العروض

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جبنة قشقوان بنده 350 جم بلغ سعر الحبة 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي. جبنة قالب مطبوخة إنتاج بنده 1 كجم بلغ سعر الحبة 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.

خضروات إنتاج بنده 400 جم أصناف مختلفة بلغ سعرها 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.

جمبري جامبو إنتاج بنده 500 جم بلغ سعر الكيس 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 57 ريال سعودي.

تخفيضات بنده صدور دجاج طرية إنتاج بنده 1 كجم بلغ سعر الكيس 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية إنتاج بنده 1 كجم بلغ سعر الكيس 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي. مياه بنده كرتونة 40 زجاجة 330 مل بلغ سعرها 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

طحينة إنتاج بنده 500 جم بلغ سعر الحبة 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

معمول أبيض وبر بنده 16 قطعة 18 جم بلغ سعر 2 عبوة 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

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صامولي أبيض أو بر إنتاج بنده 8 قطع بلغ سعر العبوة 2 ريال سعودي بدلاً من سعر 3 ريال سعودي. عسل أبيض عبوة ضاغطة إنتاج بنده العبوة 475 جم بلغ سعرها 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز إنتاج بنده 500 مل بلغ سعر الزجاجة 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

خل قصب السكر الطبيعي إنتاج بنده 1 جالون بلغ سعره 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

معمول دقيق البئر ميموريز 40 جم 12 حبة بلغ سعرهم 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.

عيدان بطاطا سايكس كلمة 45 جمبلغ سعر 5 حبات 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.

كوكيز تيفاني شونكوس جرامات مختلفة بلغ سعر العبوة 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي. انتظروا مننا باقي عروض بنده السعودية الجديدة. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده اليوم panda رمضان 1442 خصم يصل إلي 70% أقوي العروض - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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