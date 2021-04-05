نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم othaim حتى 6 أبريل 2021 بخصومات شهر رمضان في أسواق العثيم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم othaim تتجدد معكم خلال شهر ابريل 2021 على الأغذية من أسواق العثيم السعودية، وهذا بخصومات حصرية على منتجات شهر رمضان المبارك، حيث يقدم العثيم مول تخفيضات جديدة للمستهلك، وهذا من خلال تخفيضات العثيم عروض التوفير المستمرة خلال شهر شعبان 1442.

عروض العثيم اليوم othaim حتى 6 أبريل 2021 بخصومات شهر رمضان في أسواق العثيم السعودية

عروض العثيم الاسبوعية حتى الثلاثاء 6 أبريل 2021، الموافق 24 شعبان 1442، تجدوها في مقالنا اليوم على مختلف أنواع الأغذية من منتجات الألبان، ولحوم أطعمة الإفطار، والمخللات، والفاكهة المجففة، والتخفيضات لفترة محدودة في فروع سوبر ماركت العثيم.

عروض العثيم

نعرض في التالي مفاجئات عروض العثيم الترويجية على منتجات الألبان بأنوع متعددة ومتنوعة:

شبيهة قشطة نادك علب 170 جرام 4 حبات، بسعر 9.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.

جبن بوك بالقشطة مربعات 108 جرام، بسعر 9.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

قشطة بوك قيمر 125 مللي 3+1، بسعر 6.95 بدلًا من 8.75 ريال سعودي.

جبن كرافت شيدر علب 6×100 جرام، بسعر 22.95 بدلًا من 28.75 ريال سعودي.

جبن كرافت شيدر علب 8×100 جرام، بسعر 21.95 بدلًا من 26.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية

زبدة لوباك غير مملحة وزن 100 جرام 3 حبات، بسعر 10.50 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.

جبن كرافت أصلية، عدد 2×870 جرام، بسعر 34.95 بدلًا من 50.95 ريال سعودي.

جبن البقرات الثلاث موزاريلا مبشور وزن 1 كيلو جرام، بسعر 34.95 بدلًا من 37.25 ريال سعودي.

كريمة ناداك للطبخ/ للخفق حجم 1 لتر، بسعر 18.95 بدلًا من 26 ريال سعودي.

أسواق العثيم

أما التخفيضات في الفقرة التالية فتضم أسعار منتجات مجلة العثيم في مختلف الفروع:

كيلو جبن رومي فيكتو مصر، بسعر 28.95 ريال سعودي.

كيلو جبن اسطنبولي صفراء، بسعر 12.95 ريال سعودي.

كيلو فيتا بالفلفل الاخضر، بسعر 21.50 ريال سعودي.

كيلو جبن الوادي قريش، بسعر 14.95 ريال سعودي.

كيلو جبنة فيتا مصري، بسعر 8.95 ريال سعودي.

العثيم مول

كيلو زيتون اليسا اسود شرائح، بسعر 16.95 ريال سعودي.

حمص الكسيح بالطحينة وزن 1 كيلو، بسعر 10.95 ريال سعودي.

مرتديلا السنيورة بقر بالزيتون وزن 500 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي.

كيلو مرتديلا بيبي صدر حبش مدخن، بسعر 59.95 ريال سعودي.

كيلو جبن بليدام ادام، بسعر 28.95 ريال سعودي.

جبنة طعمة ميلك اسطانبولي دمياطي وزن 1 كيلو، 2 علبة بسعر 1 علبة، بسعر 21.80 ريال سعودي.

العثيم

تخفيضات العثيم في الفروع نقدمها في التالي ضمن عروض السعودية لهذا الأسبوع:

ربطة تين مجفف 200 جرام، بسعر 5.50 ريال سعودي.

كيلو لوز ني، بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو زبيب، بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو ليمون اسود مجفف، بسعر 18.95 ريال سعودي.

كيلو جوز هند بودرة، بسعر 14.25 ريال سعودي.

ربطة قمر الدين السعيد 400 جرام، بسعر 7.25 ريال سعودي.

كيلو حمص مجروش، بسعر 7.95 ريال سعودي.

اسواق العثيم قدمنا لكم البعض منها الخاص بمنتجات الألبان، وأغذية الإفطار، واللحوم الباردة، والمخللات، وكذلك بعض السلع الرمضانية المتاحة حتى نفاذ الكمية في منافذ بيع العثيم ماركت.، وهذا حتى 26 شعبان 1442، الموافق 6 أبريل 2021.