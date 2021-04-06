نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم panda لمدة 3 أيام في عروض هايبر بنده الحصرية لشهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم تقدم مفاجئات خاصة لعملائها من خلال ما لديها من تخفيضات بنده الحصرية panda لمدة 3 أيام، وهذا ضمن عروض هايبر بنده الحصرية لشهر رمضان، حيث نهتم دائما بتقديم أحدث ما لدى hyper panda من خصومات على كافة عروض السعودية في بنده على اللحوم بمختلف أنواعها، هذا بجانب خصومات الأغذية والمشروبات المتجددة بإستمرار.

عروض بنده اليوم panda لمدة 3 أيام في عروض هايبر بنده الحصرية لشهر رمضان

عروض بندة الاسبوعية قد تم طرحها من اسواق بنده لمدة 3 أيام فقط وحتى 3 أبريل 2021، الموافق 21 شعبان 1442، كما يوجد تخفيضات أخرى تستمر حتى 6 أبريل 2021، وفي التالي تجدون كل خصومات بنده اليوم على الدجاج، والأسماك، واللحوم، وكل ما هو طازج في الفروع داخل السعودية.

عروض بنده

في التالي الخصومات المقدمة من ساديا لمدة 3 أيام داخل عروض بندة الاسبوعية :

دجاج ساديا 14×700 جرام، بسعر 113.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا 700 جرام، بسعر 8.50 ريال سعودي.

بطاطس مقلية عادي/ رفيعة ساديا 1 كيلو/ ودجز 750 جرام، بسعر 7.50 ريال سعودي.

أنصاف صدور دجاج ساديا 2.5 كيلو، بسعر 38.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

الصور التالية توضح كافة خصومات اللحوم الحمراء في هايبر بنده حتى 3 أبريل 2021:

كتف عجل بدون عظم، بسعر 39.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي للكيلو.

قطع عجل بالعظم، بسعر 34.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي للكيلو.

قطع جمل بالعظم، بسعر 27.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي بدون عظم، بسعر 34.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

بنده

نصل الآن إلى تخفيضات الأسماك من اسواق بنده المأكولات البحرية لفترة محدودة:

فيليه سمك أبيض سيبلو 1 كيلو، بسعر 17.50 ريال سعودي.

جمبري بحري 60/50، بسعر 27.50 ريال سعودي للكيلو.

جمبري مطبوخ بحري 60/50، بسعر 29.50 ريال سعودي للكيلو.

عروض هايبر بنده

دجاج برديكس 900 جرام، 2 حبة، بسعر 19.95 بدلًا من 29 ريال سعودي.

دجاج برديكس 1300 جرام، 2 حبة، بسعر 21.95 بدلًا من 33 ريال سعودي.

دجاج برديكس 10×900 جرام، بسعر 84.95 بدلًا من 139.95 ريال سعودي.

دجاج برديكس 10×1300 جرام، بسعر 106.95 بدلًا من 159.95 ريال سعودي.

دجاج دو 1100 جرام، 2 حبة، بسعر 21.95 بدلًا من 31.90 ريال سعودي.

دجاج دو 10×1100 جرام، بسعر 86.95 بدلًا من 154.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

فطيرة سادة سويتز وزن 400 جرام 2+1، بسعر 17 بدلًا من 25.50 ريال سعودي في عروض بنده .

. مربعات بف بيتستري الكرامة 30 حبة وزن 1 كيلو، بسعر 9.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي في هايبر بنده .

. عجينة الكنافة سويتز وزن 500 جرام، بسعر 10.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

سوبر رولز أمريكانا 6×60 جرام، بسعر 13.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية

خضار مشكل العملاق الأخضر وزن 900 جرام، بسعر 11.95بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

برجر الدجاج بالبقسماط هارفي 1344 جرام، بسعر 29.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.

بطاطس مقلية رويال 2.5 كيلو جرام، بسعر 12.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

ايس كريم لندن ديري 6×60 مللي، بسعر 16.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

قدمنا في الفقرات السابقة كل ما يخص خصومات بنده اليوم لمدة 3 أيام على اللحوم والدجاج ومختلف السلع الغذائية الأخرى، كما نوافيكم في الأيام التالية بجديد خصومات السعودية، و موقع هايبر بنده ، و بنده كليك ، بجانب ما هو متاح من خصومات بنده الكترونيات و مجلة بنده.

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