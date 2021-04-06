شوف أفضل عروض الالكترونيات اليوم بالسعودية عروض شهر رمضان

أفضل عروض الالكترونيات اليوم بالسعودية نبدأها من معارض إيدي للإلكترونيات والمفروشات، عرض على مجموعة متنوعة من شاشات سامسونج أحجام مختلفة ومنها قياس 58 بوصة ، ب 3،499 ريال، وال 85 بوصة ب 9،899 ريال، ال 55 بوصة ب 3،199 ريال، قياس 75 بوصة ب 6،999 ريال، عرض شاشات سوني قياس 55 بوصة ب 4،099 ريال، وال 65 بوصة ب 5،499 ريال، قياس ال 75 بوصة ب 7،699 ريال، ال 85 بوصة ب 9،999 ريال، عرض شاشات Tcl Qled قياس 65 بوصة ب 4،399 ريال، و Tcl uhd قياس 50 بوصة ب 1،699 ريال، قياس 55 بوصة ب 1،999 ريال، قياس 70 بوصة ب 2،999 ريال، قياس 75 بوصة ب 3،999 ريال.

أفضل عروض الالكترونيات اليوم بالسعودية عروض شهر رمضان

عروض إيدي الأسبوعية على شاشات ال جي قياس 75 بوصة ب 5،299 ريال، ال 70 بوصة ب 3،999 ريال، ال 60 بوصة ب 2،999 ريال، عرض شاشات Skyworth قياس 75 بوصة ب 3،799 ريال، قياس 65 بوصة ب 2،399 ريال، قياس 50 بوصة ب 1،599 ريال، قياس 70 بوصة ب 3،299 ريال، قياس 58 بوصة ب 2،199 ريال.

عروض الالكترونيات الأسبوعية

عروض شاشات توشيبا ب 55 بوصة ب 1،879 ريال، قياس 50 بوصة ب 1،499 ريال، قياس 65 بوصة ب 2،799 ريال، شاشة قياس 32 بوصة ب 429 ريال ماركة Dansat ب 659 ريال، توشيبا Hd ب 549 ريال، شاشة Skyworth ب 429 ريال، توشيبا 43 بوصة ب 799 ريال، شاشة Dansat 49 بوصة ب 999 ريال، شاشة توشيبا 43 بوصة ب 1،299 ريال.