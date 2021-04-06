شوف عروض اكسترا السعودية على الشاشات عروض رمضان 2021

عروض اكسترا السعودية رمضان 2021 عروض شهر الخير التي ينتظرها الكثيرون من متابعي ورواد فروع extra بالمملكة العربية السعودية، تقدم لنا اكسترا في شهر أبريل وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك باقة كبيرة من العروض والخصومات سواء في مجلة إكسترا الأسبوعية أو من خلال موقعها الإلكتروني الذي يمكنك أيضا من الطلب إلكترونيا من خلاله بمنتهى السهولة في دقائق معدودة عن طريق أختيار المدينة المتواجد بها داخل المملكة العربية السعودية، هذا الشهر تتوافر الكثير من الخصومات على شاشات التلفاز المختلفة الأنواع وأيضا على الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة وأيضا الأجهزة المنزلية المختلفة الأنواع بخصومات متنوعة وذلك بالطبع لفترة محدودة في كافة الفروع التابعة لاكسترا داخل المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا السعودية أبريل 2021

تحت شعار تلفزيونات رمضان تدم لنا اكسترا هذا الشهر خصومات متعددة على شاشات التلفاز مختلفة الأنواع والأحجام بخصومات تصل إلى 63% مع هدايا قيمة أيضا بجانب الخصومات ومن أقوى عروض الشاشات الآن المتوافرة لفترة محدودة فقط وحتى بداية شهر رمضان الكريم التالي:

شاشة تلفاز ال جي 75 بوصة فائق الوضوح وسمارت بسعر 4799 ريال سعودي مع هدية بقيمة 899 ريال سعودي

شاشة تلفاز سوني 75 بوصة فائق الوضوح بسعر 5799 ريال سعودي مع هدية بقيمة 899 ريال سعودي

شاشة تلفاز ني سي ال 75 بوصة فائق الوضوح سمارت بسعر 1999 ريال سعودي مع هدية بقيمة 149 ريال سعودي

شاشة تلفاز كلاس برو 55 بوصة أندرويد فائق الوضوح بسعر 1649 ريال سعودي مع هدية بقيمة 149 ريال سعودي

الكثير من العروض المختلفة المقدمة الآن عبر موقع extra الإلكتروني تحت شعار عروض رمضان ويمكنك الآن التسوق بمنتهى السهولة من خلال الموقع ومعرفة باقي العروض والخصومات، ويوفر موقع extra الآن إمكانية التوصيل المجاني لجميع الطلبات بشرط أن تكون قيمة الطلبات أعلى من 99 ريال سعودي.