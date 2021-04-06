شوف مجلة عروض العثيم لرمضان 2021 othaim markets أجدد العروض على المنتجات الغذائية اليوم

مجلة عروض العثيم لرمضان 2021 ، زاد البحث بشكل كبير خلال هذه الأيام عن العروض التي تقدمها سلسل الأسواق الشهيرة والمعروفة في المملكة العربية السعودية؛ حيث يتم توفير عروض العثيم لرمضان بشكل مخفض مع وجود منتجات غذائية طازجة وقد نشرت خلال هذا الأسبوع عدد من التخفيضات التي تقدمها مع قدوم شهر رمضان المبارك، والتي يمكن لجميع المواطنين في الرياض ومناطق السعودية المختلفة الإستفادة منها؛ حيث تشمل عدد كبير من المنتجات التي يحتاج إليها كل منزل.

مجلة عروض العثيم لرمضان 2021

وهذه بعض صور عروض العثيم التي يمكن الإطلاع عليها ومعرفة المنتجات التي تتوفر على خصومات، مع العلم أن السعر شامل الضريبة كما يجب التنويه أن جميع المواد والمنتجات المنشورة متوافرة حتى نفاذ الكمية، وتقدم عروض العثيم الاسبوعية في الرياض حيث أنها تتغير بشكل مستمر، وسوف يتم توفير المزيد من الخصومات خلال الأيام المقبلة.

عروض العثيم الاسبوعية في الرياض

5 كيلو أرز مصري جرين فرامز بسعر: 22.95 ريال.

علبة جبنة 500 جرام بوك كاست البيضاء أو الشيدر بسعر: 9.95 ريال.

برطمان نوتيلا 750 جم بسعر: 22.95 ريال.

1.5 لتر زيت عالي للطبخ: 8.95 ريال.

عرض جيلي فوستر كلاركس: 8.95 ريال.

علبة سمن فارم 1600 جرام: 49.95 ريال.

كيلو طماطم محمي: 1.95 ريال.

بانتين بجميع الأنواع: 9.95 ريال.

تايد مركز 7 كيلو بسعر: 39.95 ريال.

أجدد عروض العثيم الترويجية

وتتميز أسواق العثيم بأنها أحد أكبر الأسواق التي توفر منتجاتها أمام المستهلكين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد بنده وتتميز بكونها شركة سعودية مساهمة ويوجد في المملكة وحدها 183 فرع منتشر في جميع المناطق، ويضم مجلس الإدارة عبد الله صالح العثيم وعبد العزيز عبد الله، الجدير بالذكر أن العروض سوف تنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من أبريل القادم.