نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2021 والدخول في السحب على جائزة 500,000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم ، يرغب العديد من الأشخاص في معرفة الخطوات الواجب إتباعها من أجل الدخول في السحب على الجائزة المالية التي تقدمها بعد الاشتراك في مسابقة الحلم، وتتيح لجميع الأشخاص في أنحاء العالم الاشتراك من خلال أرقام الهواتف المحمولة التي تضعها لكل دولة؛ حيث يوجد لكل دولة رقم هاتف معين يمكن من خلال السحب كما يوجد رقم موحد لجميع أنحاء العالم في حال لم تكن من ضمن الدول الموضوع لها رقم مخصص.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يتم عرض مسابقة الحلم من خلال قناة mbc حيث تعد مؤسس هذه الفكرة عبر إختيار متسابق واحد أو عدد من المتسابقين الذين أمكنهم الاشتراك في مسابقة الحلم، ويقدمها أحد الإعلاميين الذين يمتلكون شهرة واسعة في الوطن العربي وهو مصطفى الآغا، والذي يقدم برنامجه الشهير على قناة إم بي سي صدى الملاعب، ويستضيف من خلاله أحد المشاهير ويعرض في فقرة معين مسابقة Dream، والتي يعلن من خلالها عن الفائز في الحلم سواء الجائزة المالية أو منزل.

أرقام مسابقة الحلم 2021

جمهورية مصر العربية: 95458.

المملكة العربية السعودية: 650444.

المملكة الأردنية الهاشمية: 98858.

دولة البحرين: 94000.

المغرب: 9669.

العراق: 2266.

وتضع المسابقة قبل حلول شهر رمضان المبارك العديد من السحوبات، ويجب التأكد من إدخال الرقم بشكل صحيح قبل الإرسال، حتى لا ترسل الرسالة بصورة خاطئة.

مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم عبر كتابة رسالة وإرسالها إلى أحد الأرقام التي تضعها المسابقة حسب الدولة المرسل منها الرسالة النصية، ويتم كتابة كلمة حلم أو بالإنجليزية Dream وبعد القيام بإرسالها سوف تنتظر حلقة البرنامج الذي يذيعه الإعلامي مصطفى الآغا، وتضع الحلم هذه المرة جائزة قدرها 500,000 لمن يدخل أسمه في السحب، وفيما يلي أرقام الاشتراك.