شوف عروض بنده هايبر السعودية برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك تخفيضات اليوم 24 شعبان 1442 هـ

سنعرض عليكم اليوم متابعينا الكرام عروض بنده هايبر في المملكة العربية السعودية بكافة الفروع المنتشرة في السعودية والعروض اليوم الموافق 6 أبريل 2021 ويسمى العرض كتالوج العرض اليوم برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك ويقدم الكتالوج عروض بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومن خلال السطور القادمة سنوضح الكتالوج بالتفصيل.

كتالوج عروض بنده هايبر اليوم:

سنوضح من خلال المقال التالي العروض الخاصة بالطعام على عجينة السمبوسك، كما يوجد عروض أخرى على الفول المدمس والفول بالخلطة، ويوجد عروض مخفضة على عبوات التونة البندة، وسنعرض بالتفصيل التخفيضات والخصومات الهائلة بالكتالوج اليوم 24 شعبان 1442 هـ:

عرض خاص ومميز على عجين السمبوسك الجاهزة بالزيت وزن 2 كيلو بقيمة 22.95 ريال. عرض على كوب كيك أمريكانا 20*25 جرام بقيمة 8.95 ريال بدلا من 10.95 ريال. عرض على فريش كيك أمريكانا 220 جرام بقيمة 7.95 ريال بدلا من 10.95 ريال. عرض على كيك نحول بالزبيب أو بالفانيليا بقيمة 10.95 ريال بدلا من 17.90 ريال. عرض كب كيك بحشوات متعددة الكراميل أو الشكولاتة أو فراولة بوزن 540 جرام بقيمة 9.95 ريال بدلا من 11.50 ريال.

عروض بنده هايبر اليوم برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك:

سنعرض عليكم متابعينا الكرام من خلال السطور التالية العروض الخاصة على العسل الطبيعي عسل النحل الأبيض من شركات مختلفة وعروض وتخفيضات هائلة عليها سنوضحها من خلال السطور التالية:

عسل الغذاء الملكي الصافي بوزن 500 جرام بسعر مميز من بنده هايبر 54.95 ريال.

عرض خاص ومميز على عسل طبيعي ساري بوزن 500 جرام بسعر 12.95 ريال.

عرض خاص ومميز على عسل طبيعي لنجنيز بوزن 500 جرام بسعر 26.95 ريال بدلا من 45.95 ريال.

عرض خاص على عسل طبيعي الزهور البرية بوزن 250 جرام بسعر 15.95 ريال بدلا من 22.95 ريال.

عروض بنده هايبر على اللحوم الطازجة:

عرض خاص ومميز على كيلو اللحم المفروم البرازيلي بسعر 21.95 ريال. عرض على كيلو اللحم المكعبات بقري استرالي بسعر 32.95 ريال. عرض على كيلو لحم الجمل بدون عظم بسعر 36.95 ريال. عرض خاص على كيلو الكفتة البقري الاسترالي سعر العرض 32.95 ريال. عرض على كيلو من فخد خروف استرالي بسعر 44.95 ريال. عرض على كيلو كتف لحم بقري استرالي بدون عظم بسعر 29.95 ريال.

كتالوج عروض بنده هايبر اليوم برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك: