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عمر شويل - جدة mbc dream مسابقة الحلم واربح جائزة الـ 250.000$ مع مصطفي الأغا، لقد انتظر الكثيرون ممن اشتركوا في مسابقة الحلم الموعد الرسمي، الذي سيعلن فيه اسم الشخص صاحب الحظ السعيد الذي يفوز بمسابقة الحلم والجائزة الكبرى والتي تقدر بمبلغ ربع مليون دولار أمريكي، وهي الجائزة الأولى من إجمالي الجوائز. والتي تقدر بقيمة ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي، والجدير بالذكر أن الإعلامي الشهير مصطفى الأغا والذي يقدم المسابقة من خلال برنامجه صدى الملاعب والذي يبث على قناة ال mbc. هو الذي سوف يعلن عن اسم الفائز، وان هذا سوف يتم من خلال سحبا بصورة عشوائية وعلى الهواء مباشرة، كما سيقوم بأخبار الفائز بنفسه عن طريق الاتصال به، وذلك حتى يقوم بتهنئة، ومعرفة جميع المعلومات الخاصة بالفائز لتوصيل الجائزة له.

لقد تم الإعلان عن جوائز العام الحالي من مسابقة الحلم كما أنه قد تم الإفصاح على أن الجوائز هذا العام هي الأكبر مطلقا.حيث قدرت بحوالي الثلاثة مليون والنصف دولار أمريكي وقد تزيد، كما ستوزع من خلال أكثر من سحب في أوقات متفرقة.

وقد تم السحب الأول والذي قدرت قيمته بمبلغ ١٢٥الف دولار أمريكي وسعيد الحظ. الذي فاز به هو الأردني محمد اللباني، ونحن في انتظار الساعات القادمة حيث سيتم الإعلان عن الفائز الثاني والذي سيفوز بالجائزة المقدرة بمبلغ ربع مليون دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أنه خلال شهر رمضان المبارك سيتم الإفصاح عن السحب الخاص. بجائزة الأسرة والتي قدرت بقيمة نصف مليون، كما سيتم سحب أسماء الفائزين بجوائز. أخرى والتي بلغت قيمتها ٥٠،١٠٠،٢٠٠ ألف دولار،كما سيتم الإعلان في نهاية العام الجاري عن الجائزة الكبرى المليون دولار.

الجوائز الفردية والهدايا

ويجب أن نذكر لكم أن الجوائز لا تقتصر فقط على السحوبات الأساسية التي يتم الإعلان عنها بصورة متفرقة وبقيم ضخمة، ولكن قد تم الإعلان من قبل القائمين على المسابقة أنه سيتم توزيع مقدارا من الجوائز الفردية. والتي تتمثل في جوائز بشكل مستمر وتقدر بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي. وذلك بالإضافة إلى جائزة عيد الأم وكيلو من الذهب الخالص. كما تم وضع جوائز قيمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. بالإضافة إلى جائزة ال٥٠٠ دولار والتي سيفوز بها أكثر من شخص خلال الأسبوع.

وهذا أيضا بالإضافة إلى العملات الذهبية وأيضا يحصل المشتركون على نقاط.

ويجب أن نذكر لكم خلال مقالنا أن التسجيل سيظل مفتوحا لحين يتم الانتهاء. من التقديم ويغلق يوم ١١ من شهر ديسمبر خلال هذا العام.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

لقد بات التقديم للاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق عدة طرق وهي عن طريق الاتصال من خلال الرقم الموجود. جانب الدولة التي تتواجد بها. وذلك يكون عن طريق الاتصال أو إرسال الرسائل.

ويمكنك أيضا أن تشترك فيها عن طريق تنزيل تطبيق حلم والموقع الإلكتروني للمسابقة عبر الإنترنت.