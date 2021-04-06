نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تعطير البطاطين بعد غسلها تزامناً مع انتهاء فصل الشتاء وقدوم الربيع في المقال التالي
نقدم لكم وصفة تعطير البطاطين بعد غسلها تزامناً مع انتهاء فصل الشتاء وقدوم الربيع، حيث أنه باقتراب انتهاء فصل الشتاء تبحث كل ربة منزل على الطريقة المثالية لتعطير البطاطين والمفروشات بعد غسلها وذلك لكي تحافظ عليها نظيفة عطرة للعام القادم، ولكن يمكن أن تكون الصعوبة الوحيدة التي تقابل هذا الأمر هو أن تلك الأشياء تكون ثقيلة وصعبة في الحفاظ عليها، ولكن هذا الأمر لا بد منه، يوجد طرق عديدة ووصفات سهلة للحفاظ على البطاطين نظيفة عطرة، هذا ما سوف نراه في هذا المقال التالي.
وصفة تعطير البطاطين
من السهل أن يتم الحفاظ على البطاطين في المنزل للعام القادم نظيفة وعطرة، ويتم ذلك بكل سهولة في المنزل وبعدة وصفات طبيعية منزلية لا تحتاج إلى مجهود أو تكلفة مادية، حث أنه من الضروري جدًا أن تكون البطاطين ذو رائحة ذكية بعد غسلها، ولكي تحافظ على رائحتها ذكية وجميلة هناك وصفات عديدة لذلك.
الوصفة الأولى لتعطير البطاطين
- يتم إذابة كمية من الخل مع كمية من جل الملابس المعطر ثم يتم إذابته بالماء الفاتر مع التقليب.
- يعمل الخل على تكوين رغوة تقوم بتنظيف البطاطين بعمق.
- بعدها يتم غسل البطاطين بالماء عدة مرات، ثم توضع في حوض الاستحمام.
- تترك البطاطين في الهواء لكي تجف، وبعدها يتم حفظها بالطريقة السليمة للعام القادم.
الطريقة الثانية لتعطير البطاطين
- نقوم بوضع كوبان من مسحوق الغسيل مع كوب من الكلور، ثم يتم وضعهم في حوض الاستحمام بعد ملئه بالماء الفاتر، ويتم تقليب المكونات حتى تذوب.
- نقوم بالتخلص من الأتربة الموجودة في البطاطين بعدها نقوم بغمرها في حوض الاستحمام مع الفرك حتى يتم التخلص من البقع الموجودة بها، ثم تترك البطاطين لمدة ثلاثة ساعات.
- نقوم بملء حوض الاستحمام مرة أخرى بالمسحوق المعطر ونضع البطاطين مرة أخرى.
- نقوم بغسل البطاطين بالماء ونتركها لكي تجف.
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