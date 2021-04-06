شوف عروض كازيون ماركت اليوم الثلاثاء 6 إبريل 2021 عروض وتخفيضات على اسعار الياميش والسلع الغذائية

عروض كازيون ماركت اليوم ، يتابع الكثير من الناس في مصر هذه الفترة العروض التي يتم الإعلان عنها من قبل السلاسل التجارية الشهيرة، وقد تم اليوم الإعلان عن عروض كازيون ماركت والتي تعتبر من أهم السلاسل التجارية الموجودة في مصر والتي يقبل على الشراء منها فئة كبيرة من الشعب المصري نظرا للعروض الضخمة التي تقوم بتقديمها للعملاء.

عروض كازيون ماركت اليوم

أعلنت إدارة كازيون ماركت اليوم عن المجلة الخاصة بالعروض والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021 وتستمر حتى يوم الإثنين القادم الموافق 12 أبريل 2021، وقد شملت مجلة العروض التي تم الإعلان عنها عروضا كبيرة وخصومات ضخمة على عدد كبير من المنتجات التي لا غنى عنها في الشهر المبارك، وقد شملت العروض التي تم الإعلان عنها خصومات على الأرز والمشروبات وعدد من منتجات الألبان والمعجنات، بالإضافة إلى عروض على المعلبات وبعض أنواع السمنة والزيوت والفواكه والخضروات ومنتجات التجميل.

كازيون مصر

تعتبر كازيون مصر واحدة من أهم السلاسل التجارية التي تتنافس مع السلاسل التي تعمل في مجال الجملة مثل كارفور وفتح الله وغيرهم، حيث تقوم بتقديم عدد كبير من العروض بصورة أسبوعية على عدد ضخم من المنتجات التي تقوم بعرضها في السلسلة والتي تشمل السلع الغذائية باختلاف أنواعها وماركاتها من أرز ومكرونة ودقيق وصلصلة ومخبوزات ومعجنات، بالإضافة إلى المعلبات بكافة أنواعها من فول وتونة وغيرها، وكذلك الشيكولاتات واحتياجات الأطفال، وكذلك كافة منتجات التجميل والعناية الشخصية للسيدات والرجال من كريمات ومعطرات ومزيلات للعرق بأنواع مختلفة، وكذلك المنظفات بأشكالها المتنوعة من مسحوق غسيل للملابس والأطباق والكلور والكلوركس وغيرها من الأشياء التي لا غنى عنها في المنزل المصري وكلها بأسعار الجملة التي لا تقارن.