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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده هايبر السعودية اليوم في جميع الفروع برمضان نهنيك في المقال التالي
نقدم لكم اليوم أحدث عروض في هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية وأخر يوم للعروض موافق 24 شعبان 1442 هـ، والعروض تخص شهر رمضان المبارك وتشمل العديد من الأقسام منها الياميش واللحوم والدواجن، كما يوجد عروض خاصة ومميزة على الخضروات والفاكهة الطازجة، وعروض على الأجهزة الكهربائية والمنظفات والعناية بالبشرة، وسنوضح خلال السطور القادمة باقي الكتالوج بالتفصيل.
عروض اللحوم في هايبر بندة السعودية اليوم:
يوجد عروض كثيرة ومتعددة على قسم اللحوم الطازجة في هايبر بنده بالسعودية في كافة الفروع وتشمل العروض كالتالي:
- عرض خاص على اللحم المفروم البقري كولومبي سعر الكيلو 21.95 ريال.
- عرض على لحم الجمل بدون عظام سعر الكيلو 36.95 ريال.
- لحم بقري مكعبات استرالي سعر الكيلو في العرض 32.95 ريال.
- عرض على اللحم الكولومبي البرازيلي روستو سعر الكيلو 32.95 ريال.
- عرض على النقانق البقري سعر الكيلو في العرض 32.95 ريال.
- لحم فخذ الخروف الاسترالي بدون عظام عرض سعر الكيلو 44.95 ريال.
عروض منتجات الألبان في هايبر بندة السعودية اليوم:
يوجد عروض كثيرة ومتعددة على قسم الألبان في هايبر بنده بالسعودية في كافة الفروع وتشمل العروض كالتالي:
- عرض على الجبن الشيدر الأحمر إيرالندي سعر الكيلو 39.95 ريال بدلا من 63.25 ريال.
- عرض على الجبن تشيز لاند جبنة رومي سعر الكيلو 28.95 ريال بدلا من 49.50 ريال.
- عرض على الجبن المكعبات الدنماركي سعر الكيلو 29.95 ريال بدلا من 44.95 ريال.
- عرض على كيلو الزبدة المملحة الإماراتي سعر الكيلو في العرض 6.95 ريال بدلا من 16.95 ريال.
- عرض على الجبن حلوم قبرصي سعر الكيلو 19.95 ريال بدلا من 24.95 ريال.
عروض الياميش في هايبر بندة السعودية اليوم:
يوجد عروض كثيرة ومتعددة على قسم الياميش في هايبر بنده بالسعودية في كافة الفروع وتشمل العروض كالتالي:
- قمر الدين الوادي سعر اللفة في العرض 5.95 ريال ووزنها 400 جرام.
- سعر كيلو الزبيب الذهبي في العرض 17.95 ريال.
- سعر كيلو الكاجو في العرض 59.95 ريال.
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