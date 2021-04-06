نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو ماركت بالسعودية تخفيضات حتى 10 ابريل 2021 عروض مجلس الشاشات في المقال التالي

سنعرض عليكم متابعينا الكرام من خلال السطور القادمة أحدث عروض وتخفيضات مقدمة من هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية وبالأخص على الشاشات بجميع أنواعها وكافة احجامها، ويسمى هذا العرض اليوم وجهة التوفير، مجلس الشاشات الكبيرة وعروض كبرى على الشاشات، وتتوفر تلك العروض في كافة الفروع المتواجدة في أنحاء المملكة العربية السعودية بـ جدة والرياض وتبوك والعروض قد بدأت في 31 مارس 2021 ومستمرة حتى يوم 10 أبريل 2021 أو حتى نفاذ الكمية، وسنوضح من خلال المقال التالي كتالوج عروض لولو ماركت بالتفصيل. عروض لولو هايبر على شاشات سوني الاندرويد: تعتبر عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية جميعها ولكن اليوم سنتحدث ونعرض بالتفصيل العروض الخاصة بالشاشات: عرض على شاشة سوني ذكي اندرويد بجودة عالية 85 بوصة ومعه سماعة صب هدية بسعر 8499 ريال بدلا من 12499 ريال.

عرض على شاشة سوني ذكي اندرويد بجودة عالية 65 بوصة يدعم الواي فاي ويعمل على تشغيل اليتيوب بجودة عالية بسعر 6199 ريال بدلا من 8999 ريال. عروض لولو هايبر على شاشات سامسونج الاندرويد: تعتبر عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية جميعها ولكن اليوم سنعرض بالتفصيل العروض الخاصة بالشاشات السامسونج: عرض خاص ومميز على شاشة سامسونج 58 بوصة بسعر 3499 ريال بدلا من 4999 ريال. عرض على شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 2999 ريال بدلا من 4499 ريال. عرض على شاشة سامسونج اندرويد ذكي شاشة بي اتش دي 65 بوصة بسعر 3499 ريال بدلا من 4599 ريال. عرض على شاشة سامسونج اندرويد ذكي شاشة كريستال يو اتش دي 58 بوصة بسعر 2499 ريال بدلا من 3999 ريال. عروض لولو هايبر على شاشات LG الاندرويد: تعتبر عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية جميعها ولكن اليوم سنعرض بالتفصيل العروض الخاصة بالشاشات LG: عرض على شاشة ال جي الذكي شاشة 70 بوصة بسعر 3899 ريال تخفيض يصل 51%. عرض على شاشة ال جي الذكي شاشة 60 بوصة بسعر 2899 ريال تخفيض يصل 42%. عرض على شاشة ال جي الذكي شاشة 43 بوصة بسعر 1749 ريال تخفيض يصل 30%. كتالوج عروض لولو هايبر الشاشات: الوسوم عمر شويل - جدة لولو ماركت بالسعودية تخفيضات حتى 10 ابريل 2021 عروض مجلس الشاشات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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