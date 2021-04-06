- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة روتانا كيدز HD 2021 للأطفال على النايل سات آخر تحديث في المقال التالي
قناة روتانا كيدز للأطفال هي أحدث أيقونات شبكة قنوات روتانا، وهي أجدد قناة منافسة لقنوات الأطفال المتعددة، وقد استطاعت قناة روتانا كيدز أن تنال اعجاب ملايين المتابعين على مستوى الدول العربية المختلفة، حيث تقدم محتويات هادفة للأطفال عبر شاشتها، وتتميز بأنها قناة غير مشفرة مجانية لا تحتاج إلى رسوم للاشتراك، فضلًا عن جودتها المرتفعة واشارتها القوية، من خلال السطور القادمة نستعرض تردد قناة روتانا كيدز HD 2021 للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات آخر تحديث.
قناة روتانا كيدز للأطفال
روتانا كيدز هي قناة سعودية تم إطلاقها من قبل شبكة قنوات روتانا السعودية ذات الفئة العمرية التي تتراوح بين 3 سنوات و12 عام، وهي قناة حرصت إدارة شبكة قنوات روتانا على تقديمها وإطلاقها للأطفال في ظل أزمة فيروس كورونا، وتعمل على تشجيع الأطفال على الجلوس في المنازل أمام شاشة التلفاز ويستمتعوا بمحتويات القناة مجانًا بدون تشفير.
تعرض قناة روتانا كيدز للأطفال باقة من أجمل أفلام الكرتون والبرامج المختلفة التعليمية والترفيهية للأطفال، والمحببة كثيرًا لهم، والتي تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال، ومن أبرز محتويات القناة المقدمة:
- برنامج صغار ستار.
- برنامج مغامرات ماهر.
- قرية كوكوا.
- أبطال الكرة الحرة.
- جزيرة الكنز.
- ماركو بولو.
- افتح يا سمسم.
- القوة الصغيرة.
تردد قناة روتانا كيدز للأطفال
قناة روتانا كيدز للأطفال يتم استقبالها على جهاز الاستقبال عبر نفس حزمة شبكة قنوات روتانا الشهيرة، ويتم ضبط تردد القناة عبر البيانات الآتية:
- يتم استقبال قناة روتانا كيدز للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات.
- مع كتابة التردد الشبكي يدويًا عبر الرقم 11296
- قطبية القناة أفقي H.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
شبكة قنوات روتانا
- روتانا سينما مصر.
- روتانا سينما السعودية.
- روتانا أفلام.
- روتانا بلس.
- روتانا دراما.
- روتانا موسيقى.
- روتانا خليجية.
- روتانا كليب.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة روتانا كيدز HD 2021 للأطفال على النايل سات آخر تحديث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.