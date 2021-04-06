تردد قناة روتانا كيدز HD 2021 للأطفال على النايل سات آخر تحديث

قناة روتانا كيدز للأطفال هي أحدث أيقونات شبكة قنوات روتانا، وهي أجدد قناة منافسة لقنوات الأطفال المتعددة، وقد استطاعت قناة روتانا كيدز أن تنال اعجاب ملايين المتابعين على مستوى الدول العربية المختلفة، حيث تقدم محتويات هادفة للأطفال عبر شاشتها، وتتميز بأنها قناة غير مشفرة مجانية لا تحتاج إلى رسوم للاشتراك، فضلًا عن جودتها المرتفعة واشارتها القوية، من خلال السطور القادمة نستعرض تردد قناة روتانا كيدز HD 2021 للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات آخر تحديث.

قناة روتانا كيدز للأطفال

روتانا كيدز هي قناة سعودية تم إطلاقها من قبل شبكة قنوات روتانا السعودية ذات الفئة العمرية التي تتراوح بين 3 سنوات و12 عام، وهي قناة حرصت إدارة شبكة قنوات روتانا على تقديمها وإطلاقها للأطفال في ظل أزمة فيروس كورونا، وتعمل على تشجيع الأطفال على الجلوس في المنازل أمام شاشة التلفاز ويستمتعوا بمحتويات القناة مجانًا بدون تشفير.

تعرض قناة روتانا كيدز للأطفال باقة من أجمل أفلام الكرتون والبرامج المختلفة التعليمية والترفيهية للأطفال، والمحببة كثيرًا لهم، والتي تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال، ومن أبرز محتويات القناة المقدمة:

برنامج صغار ستار.

برنامج مغامرات ماهر.

قرية كوكوا.

أبطال الكرة الحرة.

جزيرة الكنز.

ماركو بولو.

افتح يا سمسم.

القوة الصغيرة.

تردد قناة روتانا كيدز للأطفال

قناة روتانا كيدز للأطفال يتم استقبالها على جهاز الاستقبال عبر نفس حزمة شبكة قنوات روتانا الشهيرة، ويتم ضبط تردد القناة عبر البيانات الآتية:

يتم استقبال قناة روتانا كيدز للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات.

مع كتابة التردد الشبكي يدويًا عبر الرقم 11296

قطبية القناة أفقي H.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

شبكة قنوات روتانا