شوف عروض العثيم اليوم على الأجهزة والجوالات بمناسبة شهر رمضان في أسواق العثيم مول othaim

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم على الأجهزة والجوالات نعرضها لكم بخصومات شهر رمضان، حيث يوفر العثيم أسعار رائعة على الإلكترونيات بمختلف أنواعها ضمن عروض العثيم الاسبوعية في أسواق العثيم othaim، فيوجد تشكيلة متنوعة من أحدث أنواع الجوالات من مختلف الماركات، كما يوجد الشاشات اعلذكية ذات المقاسات المتنوعة، هذا بالإضافة إلى مستلزمات المنزل والمطبخ من أجهزة كهربائية.

عروض العثيم اليوم على الأجهزة والجوالات بمناسبة شهر رمضان في أسواق العثيم مول othaim

عروض اسواق العثيم نعرضها لكم في يومها الأخير، حيث تنتهي تلم العروض في مساء اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، الموافق 24 شعبان 1442،لذا ننوه سيادتكم إلى ضرورة سرعة التوجه لأقرب فرع لكم للإستفادة بتلك الخصومات وإنتهاذ الفرصة قبل فواتها.

عروض العثيم

نقدم لكم متابعينا في التالي أحد خصومات العثيم ماركت على الجوالات الحديثة التي تم تم طرحها في السعودية، والتي تتبع مختلف شركات التكنولوجيا العالمية:

جوال samsung اي 71، سعة 128 جيجابايت، بسعر 1355 ريال سعودي.

اي 71، سعة 128 جيجابايت، بسعر 1355 ريال سعودي. جوال سامسونج ايه 02 اس، سعة 32 جيجابايت، بسعر 435 ريال سعودي.

ايه 02 اس، سعة 32 جيجابايت، بسعر 435 ريال سعودي. جوال فيفو واي 30، سعة 128 جيجابايت، بسعر 769 ريال سعودي.

جوال لافا اتش بي 61، سعة 16 جيجابايت، بسعر 249 ريال سعودي.

جوال نوكيا nokia 6300 ، بسعر 209 ريال سعودي.

أسواق العثيم

الفقرة التالية نعرض من خلالها تخفيضات سوبر ماركت العثيم على الشاشات الذكية المتنوعة المعروضة في الفروع:

شاشة اور ال اي دي مقاس 43 بوصة، بسعر 729 ريال سعودي.

شاشة arrow ال اي دي سمارت مقاس 65 بوصة، بسعر 1699 ريال سعودي.

ال اي دي سمارت مقاس 65 بوصة، بسعر 1699 ريال سعودي. شاشة توشيبا Toshiba ال اي دي مقاس 32 بوصة، بسعر 529 ريال سعودي.

ال اي دي مقاس 32 بوصة، بسعر 529 ريال سعودي. شاشة امبيكس impex سمارت مقاس 40 بوصة، بسعر 649 ريال سعودي.

سمارت مقاس 40 بوصة، بسعر 649 ريال سعودي. شاشة ميكروديجيت ال اي دي مقاس 55 بوصة، بسعر 1399 ريال سعودي.

العثيم

نطرح لكم في التالي عروض العثيم الترويجية الخاصة بأجهزة ومستلزمات الطبخ والمنزل بتخفيضات لا مثيل لها:

قدر ضغط ايبو جرانيت، سعة 7 لتر، بسعر 85 ريال سعودي.

قدر ضغط ايبو جرانيت، سعة 8 لتر، بسعر 89 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف الومنيوم سعة 1.5 لتر، بسعر 125 ريال سعودي.

قدر ضغط مستر كوك، سعة 7 لتر، بسعر90 ريال سعودي.

انتهينا اليوم من ذكر عروض العثيم الالكترونية على الجوالات، والشاشات، والأجهزة المنزلية، وهذا في يومها الأخير في تخفيضات العثيم لهذا الأسبوع، وانتظرونا غدًا مع عروض جديد نأتي لكم بها ضمن خصومات السعودية الحصرية في العثيم اون لاين ، و موقع العثيم.