شوف وفر مع عروض الراية الأسبوعية هل هلالك يارمضان

وفر مع عروض الراية الأسبوعية وتخفيضات رمضان شهر الخير والتوفير، التسوق من أسواق الراية هو الاختيار الذكي لشراء المقاضي الشهرية والاستعداد لاستقبال شهر رمضان بأقل الأسعار، وتشمل العروض شرب مركز بنهات مختلفة وزن 700 جم ب 16،95 ريال، 3 حبات من طحين البيكر متعدد الاستخدامات ب 8،45 ريال، 10 كيلو من سكر الأسرة ب 18،95 ريال، وفر 17 ريال، زيت جوز الهند عضوي 100% انتاج هناء ب 38،50 ريال للتر، أما 500 مل ب 21،75 ريال، زيت زيتون نادك 500 مل ب 19،25 ريال، وفر 10،70 ريال.

وفر مع عروض الراية الأسبوعية هل هلالك يارمضان

زيت نباتي نخلتين 1،5 لتر ب 7،95 ريال، 5 كيلو من الأرز الهندي برياني الباشا ب 29،95 ريال، وفر 17،09 ريال، 5 كيلو أرز كالروز صنوايت ب 26،95 ريال، 5 كيلو من أرز مزة هندي بسمتي أبو سنبلتين ب 29،95 ريال، 5 كيلو أرز مصري النيل ب 24،95 ريال، 5 حبات من مكرونة تريفا 400 جم منوع ب 8،25 ريال، 3 حبات من مكرونة سياجتي بيتوني 500 جم ب 9،75 ريال، كرتون من معجون الطماطم السعودية 16 حبة ب 18،45 ريال، صلصة البشاميل كي دي دي لتر ب 9،95 ريال.

عروض الراية الأسبوعية

لحم تونة خفيف يونان 3 حبات ب 9،95 ريال، ورق عنب مصري حلواني 500 جم ب 13،95 ريال، 5 حبات ب 9،95 ريال، زيتون أسود 2 حبة ب 8،25 ريال، طماطم مقشرة هناء 400 جم ب 9،95 ريال، ورق عنب مصري حلواني 500 جم ب 13،95 ريال، لحم تونا خفيف في زيت دوار الشمس هناء ب 8،95 ريال، 2 حبة لحم تونة قليل الدسم قودي ب 11،95 ريال، سميد ناعم تاك تات 700 جم ب 6،95 ريال، قرفة كاملة بايارا 100 جم ب 5،75 ريال، جوز هند مبشور مجدي 200 جم ب 5،75 ريال، بهارات مشكلة بهارات الامارات 400 جم ب 20،95 ريال، مسحوق فلفل أحمر حلو بايارا 200 جم ب 8،50 ريال.

عروض الراية شهر رمضان

كريمة شوربة خضروات 70 جم ب 3،25 ريال، مايونيز بالثوم وزن 532 مل ب 12،45 ريال، كاتشب الطماطم كنوز ب 4،95 ريال، بقسماط سادة ب 3،45 ريال، خلطة الشاورما كنوز 30 جم ب 3،45 ريال، 2 حبة من كريمة خفق دريم ويب ب 17،95 ريال، 6 حبات من فانيليا رياض فود ب 5،95 ريال، ماء كادي ب 4،75 ريال، رقائق الشوكولاتة الغامقة ب 9،45 ريال، خليط كيك بيتي كروكر 500 جم ب 7،95 ريال، نشاء الذرة رياض فود 400 جم ب 2،95 ريال، خليط لقمة القاضي فوستر كلارك ب 9،95 ريال.