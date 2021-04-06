شوف عروض لولو هايبرماركت السعودية عروض التوفير من Lulu الرياض والخبر والجبيل

عروض لولو هايبرماركت السعودية المذهلة، يقدم لولو Lulu هايبر ماركت أقوى العروض والتخفيضات في الرياض ومنطقة الجبيل والخبر، وتستمر العروض الموفرة حتى يوم 10 ابريل 2021، وتتضمن العروض مقلاه غير قابلة للالتصاق من شيفالاين مقاس 22/24/26/28 سم بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 56 ريال سعودي، عرض مقلاة حديد 23 سم من شيفلاين بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 36 ريال سعودي، عرض خاص من لولو على طقم مقالي غير قابلة للالتصاق مكون من قطعتين مقاس 18/24 سم بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 49 ريال سعودي، وتستمر عروض الأسبوع بأسعار منافسة 10/20/30 ريال سعودي فقط على الأدوات المنزلية وخاصةً أدوات المطبخ، وفيما يلي صور باقي العروض.

عروض لولو هايبرماركت

عرض مقلاة غير قابلة للالتصاق من شيفلاين تاوة مقاس 21 سم بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 29 ريال سعودي.

عرض مقلاة الكريب المقاومة للالتصاق من شيفلاين مقاس 28 سم بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 42 ريال سعودي.

عرض وعاء حافظ للحرارة للطعام 1000 ملل من تشيلو بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 29 ريال سعودي.

عرض من لولو على طقم أدوات للخبز من شيفلاين 3 قطع متنوعة مصنوعة من السيليكون بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 29 ريال سعودي.

عرض حامل تزيين الكيك من شيفلاين مقاس 28 سم بألوان مختلفة بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 24 ريال سعودي.

عرض قنينة مياه ستيل بجدار مزدوج من توم سميث 500 مل بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 39 ريال سعودي.

عروض لولو الرياض

عرض خاص على قنينة مياه من تشيلو بألوان متنوعة بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 32 ريال سعودي.

عرض خاص على طقم أدوات مائدة 24 قطعة مختلفة من شيفلاين بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 30 ريال سعودي.

عرض 6 حبات كريستال دروبز بيالات بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 28 ريال سعودي.

عرض موزع مياه كريستال دروبز بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 39 ريال سعودي.

عرض طقم وعاء سيراميك 6 قطع متنوع بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 26 ريال سعودي.

عرض خلاط يدوي باور فري من شيفلاين بألوان متعددة بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 25 ريال سعودي.

علبة زجاج مستطيلة من شيفلاين مقاس 38 مل بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 16 ريال سعودي.

عرض حافظة الطعام من كووماكس متنوعة الأشكال بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 20 ريال سعودي.

لولو Lulu

عرض شاكلا خشبية من شيفلاين 10 بوصة بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 28 ريال سعودي.

عرض طقم مطبخ بامبو 5 قطع من هوم بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 24 ريال سعودي.

عرض جهاز صنع رغوة الحليب من هوم بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 12 ريال سعودي.

عرض طاولة نزهة من ريلاكس بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 59 ريال سعودي.

اوفر عروض لولو السعودية

عرض الأسبوع من لولو هايبر ماركت في السعودية على مجفف ملابس 18 متر من ستريت لاين بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 42 ريال سعودي.

عرض طقم تنظيف 5 قطع من جولدن ستار بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 24 ريال سعودي.

عرض مكنسة قوية أو ناعمة من سمارت كلين بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 18 ريال سعودي.

عرض صندوق تخزين 50 لتر من هوم بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 45 ريال سعودي.

عرض رف خضروات 4 أدوار متنوع من هوم بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 38 ريال سعودي.

عرض طقم معاليق 10 قطع من بيونير بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 20 ريال سعودي.

جمعنا لكم مجموعة من اوفر عروض لولو السعودية المذهلة في رمضان، والتي تستمر حتى يوم 10 أبريل 2021، حيث يوفر أكبر متاجر السعودية أقوى التخفيضات والتنزيلات على أسعار المنتجات الأساسية من لوازم المطبخ وإحتياجاته الأساسية والإلكترونيات، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض.