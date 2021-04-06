نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم في شهر الخير عروضنا غير في المقال التالي

نعرض عليكم اليوم أحدث عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية العروض الخاصة بشهر رمضان المبارك عاد عليكم باليمن، ويتوفر في العروض الكثير والعديد من التخفيضات الخاصة على ياميش رمضان كما يوجد الكثير والعديد من العروض على اللحوم الطازجة والفروج الطازج وعروض خاصة على الجبن والألبان ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم متابعينا الكرام باقي الكتالوج الخاصة بالعروض اليوم بالتفصيل. عروض العثيم السعودية اليوم على اللحوم: عروض العثيم لا تنتهي في قسم اللحوم الطازجة وتعتبر عروض هائلة بمناسبة شهر رمضان المبارك وتشمل العروض كالآتي: عرض خاص على كيلو من لحم حاشي بالعظام الطازج بسعر 33.95 ريال. عرض على لحم غنم طازج سعر الكيلو في العرض 52.95 ريال. عرض على كيلو من لحم الغنم نعيمي بالعظام بسعر 69.95 ريال. لحم حاشي بالعظام عرض على الكيلو بسعر 41.95 ريال. عرض على لحم عجل باكستاني بالعظام سعر كيلو في العرض 26.95 ريال. عرض على لحم عجل باكستاني بدون عظام سعر كيلو في العرض 32.95 ريال. عروض العثيم السعودية اليوم على الياميش: عروض العثيم لا تنتهي في قسم الياميش وتعتبر عروض هائلة بمناسبة شهر رمضان المبارك وتشمل العروض كالآتي: عرض خاص على كيلو الزبيب الذهبي بسعر 9.95 ريال. عرض على التين المجفف سعر الرابطة الواحدة بوزن 200 جرام داخل العرض 5.5 ريال. جوز هند بودرة سعر الكيلو داخل العرض ١٤.٢٥ ريال. عرض على اللوز القلب الطازج سعر الكيلو داخل العرض 29.95 ريال. عرض على الحمص المجروش في العثيم داخل العرض السعر للكيلو الواحد 7.95 ريال. سعر القطعة الواحدة من قمر الدين السعيد بوزن 400 جرام داخل العرض بسعر 7.25 ريال. عروض العثيم السعودية اليوم على قسم الجبن والألبان: عروض العثيم لا تنتهي في قسم الجبن والألبان وتعتبر عروض هائلة بمناسبة شهر رمضان المبارك وتشمل العروض كالآتي: عرض على جبنة طعمة ميلك علبة وعليها علبة بسعر 21.80 ريال. جبنة رومي مصري سعر الكيلو 28.95 ريال. جبنة اسطنبولي مصري سعر الكيلو داخل العرض 12.95 ريال. سعر كيلو الجبنة الفيتا المصري داخل العرض سعر الكيلو 8.95 ريال. جبنة قريش شركة الوادي سعر كيلو داخل العرض 14.95 ريال. كتالوج عروض العثيم السعودية: الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية اليوم في شهر الخير عروضنا غير - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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