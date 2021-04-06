شوف عروض التوفير من اسواق المزرعة الأسبوعية عروض شهر الجود

عروض التوفير من اسواق المزرعة الأسبوعية تحت شعار عروض عروضنا مالها حدود مع شهر الجود رمضان الكريم، التخفيضات متاحة في جميع الفروع بالمملكة وتتضمن 3 حبات من جبن كيري مربعات 12 قطعة ب 18،95 ريال، 10 كيلو من أرز تاج محل ب 49،95 ريال، 4 حبات من بيتوني معكرونة ب 8،95 ريال، لبنة هنغارية كيلو ب 16،95 ريال، البقرات الثلاث جبن موزاريلا كيلو ب 24،95 ريال، جبنة الشيدر سائل كيلو ب 14،95 ريال.

عروض التوفير من اسواق المزرعة الأسبوعية عروض شهر الجود

زيتون أسود كيلو ب 10،95 ريال، حمص بالطحينة ب 13،95 ريال، مش سعودي كيلو ب 11،95 ريال، كفتة غنم كيلو ب 34،95 ريال، كيلو كبة ب 34،95 ريال، برجر عجل طازج ب 42،95 ريال، سكالوب دجاج كيلو ب 23،95 ريال، ستروجالوف بقري كيلو ب 29،95 ريال، صدور دجاج مفروم كيلو ب 19،95 ريال، إنتاج قطع دجاج مشكلة طازجة ب 6،95 ريال.

عروض التوفير الطازجة من اسواق المزرعة

كيلو من الأنانس ب 5،95 ريال، مشروم بني ب 6،95 ريال، مشروم شيمحي ب 6،95 ريال، سبانخ بيبي ب 9،95 ريال، مانجا يمني تيمور ب 14،95 ريال، تمر صقعي كرتون ب 43،95 ريال، تمارا تمر سكري ب 11،95 ريال، زنجبيل ب 7،95 ريال، الأصيل عجوة المدينة ب 22،95 ريال، المزرعة بسكوت فانيليا ب 25،95 ريال، المزرعة كب كيك سادة 6 حبات ب 6،50 ريال، المزرعة خبز برجر الشمندر 4 حبات ب 5،75 ريال.

عروض رمضان من اسواق المزرعة بالسعودية

العلالي مكعبات مرقة الدجاج 24 حبة ب 9،95 ريال، العلالي خليط المهلبية 6 حبات ب 9،95 ريال، العلالي حليب مجفف كامل الدسم ب 39،95 ريال، العلالي مسحوق الكاسترد ب 3،95 ريال، العلالي نشاء الذرة ب 4،95 ريال، العلالي كريم شانتية ب 9،95 ريال، العلالي مسحوق كاكاو ب 19،95 ريال، العلالي شوفان 400 جم ب 3،95 ريال، العلالي كاتشب الطماطم ب 2،95 ريال، العلالي ذرة حب 3 حبات ب 11،95 ريال، العلالي خل طبيعي 4 لتر ب 14،95 ريال، العلالي خليط كيك أو بسبوسة 500 جم ب 5،95 ريال، العلالي شرائح الاناناس الفاخرة ب 13،50 ريال.