شوف عروض العثيم الاثنين في السعودية وتنزيلات لمستوى 47% على البقالة المنزلية الطازجة ومنتجات النظافة والعناية الشخصية

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عروض العثيم الاثنين في السعودية، تظل أسواق عبد الله العثيم من أفضل الأسواق التجارية التي توفر المنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية، منتجات أسواق عبدالله العثيم مناسبة للجميع من حيث أسعارها وجودتها الرائعة، والتي تنال الإعجاب من الجميع، تحرص مجموعة العثيم على تقديم العروض والخصومات اليومية بصفة خاصة ومستمرة. عروض العثيم علي المنتجات الغذائية عروض العثيم الاسبوعية دجاج برازيلي نات مجمد، العلبة 10 قطع، وزن القطعة 1100 جرام، سعر العرض 104.95 ريال سعودي بدلاً من 150.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين أرز هالي مزة بنجابي، وزن 10 كيلو، سعر المنتج 48.95 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم شاي بريتيش انجليزي، الكيس 100 فتلة، سعر المنتج 8.95 ريال سعودي بدلاً من 13.25 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية جبن فيلادلفيا كريم، وزن 500 جرام، سعر المنتج 21.95 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم جبن الزهار ملح خفيف، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 14.50 ريال سعودي.

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العثيم ماركت اكتساب جل استحمام كانديس، 1 لتر، سعر العبوة 12 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي.

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