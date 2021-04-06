نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة Mksaby Sport مكسبي سبورت الجديد علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة Mksaby Sport مكسبي الجديد علي النايل سات حيث تعد القناة من اهم القنوات الرياضية بعد مجموعة قنوات بي ان سبورت والتي يبحث عن تردد قناة mksaby سبورت الجديد الكثير من عشاق الرياضة عامة وكرة القدم خاصة حيث تبث القناة علي ترددها الكثير من مباريات الدوريات الاوروبية المختلفة وكذلك بطولة دوري ابطال اوروبا ولم تكتفي القناة من بث مباريات الدول الاوروبية فقط بل ركزت بثها في الفترة السابقة علي بطولة الامم الافريقية وبطولتي الكنفدرالية ودوري ابطال افريقيا والعديد من البطولات والمباريات الهامة وسوف ننشر لكم في هذا المقال تردد قناة مكسبي سبورت علي النايل سات بكل سهولة وييسر.

تردد قناة Mksaby Sport

مرت تردد قناة mksaby sport 1 بالكثير من الصعوبات والعقبات من مهاجمة القناة والقرصنة والتشفير من قبل الكثير من المجموعات ولكن اعلن مالكي القناة علي توفير عدة ترددات واقمار لعودة البث المباشر للبطولات والمباريات بشكل اكبر واكثر جودة ونقاء سواء للصورة او للصوت حيث دام التوقف الماضي اكثر من شهر مما اثر علي مشاهديها وقل عدد متابعيها وتوجهوا الي القنوات المعتادة الاخري ولاكن بعد اعلان المسؤول عن القناة ارجاع التردد كمان كان ينتظر محبي كرة القدم التردد الجديد قناة مكسبي 2021 علي القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة mksaby سبورت الجديد

ننشر لحضراتكم الان التردد الجديد قناة مكسبي Mksaby Sport علي القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية الدقة وهو كالاتي:

القمر: نايل سات

التردد: 11595

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة مكسبي سبورت علي النايل سات :

القمر: نايل سات

التردد: 11095

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كما يوجد تردد قناة mksaby سبورت الجديد :

القمر: نايل سات

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يمكنكم الان ضبط اجهزة الاستقبال لديكم علي التردد الجديد لقناة مكسبي سبورت تي في علي القمر الصناعي النايل سات كل ما عليكم هو كتابة ايا من هذة الترددات بطريقة صحيحة وسوف تستمتعون بمشاهدة ممتعة لجميع بطولات ومباريات كرة القدم الاوروبية والافريقية والعربية بصورة عالية الجودة دون تشويش او تشفير مشاهدة ممتعة للجميع.