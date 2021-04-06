شوف عروض جرير على شاشات العرض الذكية وتنزيلات حتى 25% على مختلف أنواع أجهزة العرض والشاشات

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عروض جرير على شاشات العرض، شركة jarir bookstore مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات المعروفة المتخصصة في مجال بيع الأدوات المكتبية والمدرسية بالإضافة إلى بيع جميع مستلزمات الدراسة على نطاق واسع، كما أن المعروف عن مكتبات جرير أنه المكان الذي يتواجد فيه جميع المنتجات والأدوات التي يبحث عنها العملاء بشكل مستمر، والمميز في شركة جرير هو قيامها بعمل عروض مختلفة أسبوعية على جميع المتاح في الفروع. عروض جرير اليوم على الشاشات بطاقة سامبا جرير، بلغ سعر جهاز عرض ضوئي أبسون بروجيكتور متعدد الوسائط والشرائح ١٦٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧٢٢ ريال سعودي.

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