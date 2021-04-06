شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصومات تصل ل 50%

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عروض بنده السعودية في الفترة الأخيرة قامت متاجر بنده بجميع أنواعها من الهايبر و السوبر ماركت بإطلاق مجموعة من التخفيضات لا يمكن تفويتها على جميع أنواع المنتجات الغذائية والسلع الضرورية التي لا يمكن أن يستغني عنها أي منزل خصيصاً خلال شهر رمضان الكريم، وإلي جانب ذلك قامت بتفعيل باقة من العروض على الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية من هواتف وشاشات تليفزيون، وهذه العروض والتخفيضات هي ما سنتعرف عليه في هذا المقال. عروض بنده السعودية خصومات بنده السعودية على المنتجات الغذائية: 5 أكياس معكرونة من العلامة التجارية قودي بوزن 250/ 450/ 500 جرام مقدمة بسعر هو 9.95 ريال سعودي.

كرتونة حليب طويل الأجل كامل الدسم أو قليل الدسم 12 علبة بحجم 1 لتر للعلبة مقدم بسعر هو 47.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من فخد الخروف الاسترالي بدون عظم مقدم بسعر هو 44.95 ريال سعودي.

علبة معمول طازج من العلامة التجارية حلواني وطحان بوزن 300 جرام مقدمة بسعر هو 5.95 ريال سعودي.

علبة حمص من العلامة التجارية المراعي بوزن 250 جرام مقدمة بسعر هو 4.95 ريال سعودي.

2 علبة زبادي يوناني من العلامة التجارية ندى بوزن 360 جرام مقدمة بسعر هو 10.95 ريال سعودي.

2 علبة جبنة كريمي من العلامة التجارية فيلادلفيا، بوزن 500 جرام مقدمة بسعر هو 32.95 ريال سعودي.

كيس خضار مشكل من العلامة التجارية العملاق بوزن 900 جرام مقدمة بسعر هو 11.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية تنزيلات بنده السعودية على الهواتف وأدوات المنزل: مشترك كهرباء بطول 3 أمتار من الماركة الفنار عدد 4 مخارج مقدم بسعر هو 109 ريال سعودي.

شاشة تلفاز سمارت توشيبا بحجم 50 بوصة مقدمة بسعر هو 1399 ريال سعودي.

هاتف جوال شاومي ريدمي 9 A مقدم بسعر هو 349 ريال سعودي.

مقلاة بدون زيت من الماركة فيليبس بحجم 2 كيلو جرام مقدمة بسعر هو 499 ريال سعودي.

مطحنة قهوة من الماركة أرتي بقوة 150 وات مقدمة بسعر هو 69 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصومات تصل ل 50% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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