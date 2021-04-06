نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية بمناسبة شهر رمضان خصومات تصل ل 70% في المقال التالي

عروض اكسترا السعودية مع اقتراب شهر رمضان الفضيل قامت العديد من المتاجر بإطلاق وتفعيل عروض هائلة علي ما تقوم بتداوله من منتجات وعلى رأس هذه المتاجر اكستر، حيث قامت اكستر بعرض مجموعة ضخمة ومتنوعة على الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية و والهواتف والحواسيب، كمان أن هذه العروض والخصومات تصل إلى نسبة 60٪ من السعر الأساسي لهذه المنتجات، ونستعرض هذه العروض معاً في هذا المقال. عروض اكسترا السعودية خصومات اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية: ماكينة صنع القهوة من الماركة ديلونجي، بقوة 1450 وات، وبحجم 1.8 لتر مقدمة بسعر هو 3999 ريال سعودي.

منقي هواء ومروحة لترطيب الهواء 2×1 من الماركة دايسون مقدمة بسعر هو 3069 ريال سعودي.

مصفف شعر من الماركة دايسون مقدم باللون الفضي بسعر هو 2369 ريال سعودي.

مكنسة لاسلكية مرنة من الماركة تيفال موديل 360 برو فلكس مقدمة بسعر هو 1799 ريال سعودي.

قلاية هوائية من الماركة فيليبس بسعة 1.2 كيلو ، 6.5 لتر مقدمة باللون الأسود بسعر هو 549 ريال سعودي.

فرن كهربائي من الماركة كلاس برو بسعة 100 لتر مقدم بسعر هو 379 ريال سعودي.

ثلاجة باب جانب باب من الماركة ال جي 21.2 قدم، مقدمة بسعر هو 8499 ريال سعودي.

غسالة تعبئة أمامية من الماركة سامسونج، غسيل 16 كيلو، تجفيف 8.5 كيلو مقدمة بسعر هو 5999 ريال سعودي.

بوتجاز كهربائي من الماركة جنرال اليكتريك بحجم 30 بوصة، 4 عيون وعين تسخين مقدم بسعر هو 5499 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم تنزيلات اكسترا السعودية على الهواتف النقالة والحواسيب: هاتف جوال من الماركة لينوفو كيه 12 نوت، بمساحة تخزين 128 جيجا بايت مقدم بسعر هو 569 ريال سعودي.

هاتف جوال سامسونج جالكسي اس 20 الترا بحجم ذاكرة 128 جيجا بايت مقدم باللون الأبيض بسعر هو 3299 ريال سعودي.

هاتف جوال لافا أر 3 نوت بحجم ذاكرة 32 جيجا بايت مقدم باللون الأزرق بسعر هو 419 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية بمناسبة شهر رمضان خصومات تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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