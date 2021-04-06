نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض اكسترا لشهر رمضان المبارك على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في المقال التالي

تستعد جميع معارض شركة اكسترا للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك بطرح عروض اكسترا لشهر رمضان المبارك لأحسن الأسعار وأقوى التخفيضات على غالبية السلع المعروضة سواء عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو في فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وتوفر المجموعة لعملائها إمكانية الشراء النقدي والشراء بالتقسيط عبر تسهيل للتمويل بدفع أقساط شهرية تستمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء. عروض اكسترا على الأجهزة الإلكترونية لينوفو يوجا اس 14.940 بوصة كور أي7، رام 16 جيجا، 1 تيرا اس اس دي فضي اللون احصل عليه الآن مع ضمان لمدة عامين، متوفر بسعر 6149 ريال بدلاً من 8539 ريال، مع إمكانية التقسيط على 36 شهر عبر تسهيل للتمويل والحصول على 2 هدية بقيمة 228 ريال سعودي مجاناً عند شراء المنتج.

ميكروسوفت سيرفس برو اكس ميكروسوفت اس كيو 1، شاشة 13 بوصة باللمس الأكثر مبيعاً، متوفر باللون الأسود يمكنك الحصول عليه بسعر 5426 ريال بدلاً من 6699 ريال سعودي، للتقسيط يمكن دفع مبلغ 260 ريال فقط شهرياً لمدة 36 شهراً بخصم 19%.

ديل جي 5590، كور اي7، 15.6 بوصة، رام 16 جيجا، 512 جيجا اس اس دي متوفر باللون الأسود بخصم 19% بسعر 5183 ريال بدلاً من 6399 ريال، بالإضافة إلى هديتين مجانيتين بقيمة 228 ريال.

جوال سامسونج جالاكسي إيه 15، 128 جيجا أسود اللون مع خصم 20.85% متوفر بسعر 949 ريال بدلاً من 1199 ريال.

جوال هواوي واي 8 بي، 4 جي ،128 جيجا أزرق اللون مع خصم 24.83% احصل عليه مقابل 699 ريال بدلاً من 930 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدية بقيمة 129 ريال.

عروض موقع أكسترا على الأجهزة المنزلية مع قرب دخول فصل الصيف تمنحك شركة اكسترا فرص مميزة لشراء التكييفات والأجهزة المنزلية بخصومات تصل إلى 45% وأكثر. إل جي تيتان مكيف جداري، 30000 وحدة، إنفيرتر واي فاي، بارد بخصم 44.54% فيمكنك شراء المنتج مقابل 6099 ريال بدلاً من 10999 ريال وتوفير مبلغ 900 ريال كما يمكن التقسيط على 292 ريال لمدة 36 شهر.



إل جي جواد دوال إنفيرتر مكيف جداري، 18000 وحدة، حار بارد اشتريه الآن بنسبة خصم 39.61% بسعر 3079 ريال بدلاً من 5099 ريال، مع هدية مجانية بقيمة 129 ريال.

سمج غسالة صحون 5 برامج 12 إعداد، أبيض اللون بخصم مميز 40.01% بسعر 1499 ريال بدلاً من 2499 ريال، يمكنك التقسيط على 36 شهراً ودفع 72 ريال كل شهر.

خلاط براون خلاط يدوي، 600 واط، سرعتان، متوفر باللون الأبيض مع خصم بنسبة 52.63%، يمكنك طلب المنتج مقابل 189 ريال بدلاً من 399 ريال.

قلاية فيليبس بدون زيت، نظام الهواء الساخن، 0.8 كيلو، 4.1 لتر، أسود اللون بخصم 56.76% متوفر بسعر 259 ريال بدلاً من 599 ريال.

كلاس برو عجانة، 700 واط، رمادي اللون متوفرة بنسبة خصم 47.04% بسعر 269 ريال بدلاً من 508 ريال.

مبرد مياه كلاس برو حار بارد بنسبة خصم 30.24% متوفر بسعر 369 ريال بدلاً من 529 ريال.

طقم قدور 9 قطع فانيلا ستانلس ستيل تركي بخصم 49.59% حيث يمكنك شراء المنتج بسعر 372 ريال بدلاً من 738 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض اكسترا لشهر رمضان المبارك على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض اكسترا لشهر رمضان المبارك على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.