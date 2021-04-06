نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي العروض الرمضانية من أسواق الجزيرة السعودية رمضان مبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي العروض الرمضانية من أسواق الجزيرة السعودية ونبدأها بعروض الأواني المنزليه التي لا غني عنها في أي مطبخ، ومنها بيستر أواني طهي جرانيت غير لاصق 8 قطع ب 59 ريال، أواني وأطباق سيراميك منوعة حبة ب 3 ريال، ديلي إناء زجاجي مع أكواب طقم 7 قطع ب 9 ريال، أكواب زجاجية طقم 6 قطع ب 3،95 ريال، فيليدا طقم دلو تنظيف ب 119 ريال، سويت هوم ب 4،95 ريال، وإليكم مجلة عروض أسواق الجزيرة الأسبوعية بالتفصيل.

أقوي العروض الرمضانية من أسواق الجزيرة السعودية رمضان مبارك

باب الهند أرز بسمتي هندي كلاسيك 5 كيلو ب 55 ريال، اولكر بسكويت شاي 12 حبة ب 15 ريال، قودي مايونيز الأصلي 946 جم ب 9 ريال، هناء شوفان حبوب كاملة كيلو ب 9،95 ريال، دوف صابون حمام 5+1 مجاناً ب 27،95 ريال، فاين ورق مطبخ 10+2 رول مجانا ب 14،95 ريال، خوخ مصري ب 8،95 ريال، برتقال للعصير ب 3،25 ريال، ليمون أسبانيا ب 5،95 ريال.

عروض أسواق الجزيرة السعودية على الأسماك واللحوم

كيلو من سمك المرجان ب 21،95 ريال، سمك شعور بلدي كيلو ب 24،95 ريال، حبار أحمر كيلو ب 29،95 ريال، قاروص محلي ب 29،95 ريال، هامور فيلية طازج ب 69،95 ريال، سمك قراميط أو طلاح ب 8،95 ريال، ستيك لحم بقري برازيلي مختارة كيلو ب 37،95 ريال، كفتة لحم بقري مبرد ب 36،95 ريال، مفروم لحم بقر برازيلي مبرد كيلو ب 24،95 ريال، الفروج الذهبي شاورما عادية أو ايطاليانو ب 15 ريال.

أقوي العروض الرمضانية من أسواق الجزيرة على الأجبان

الاسلامية شرائح لحم سلامي أو بسطرما ب 8،95 ريال، جبنة شيدر أبيض أو أحمر إنجليزي ب 30،95 ريال، رويال زبدة ملح خفيف ب 6،95 ريال، أسترا جبن حلوم ب 29،95 ريال، أمريكانا مرتديلا دجاج سادة ب 29،95 ريال، بيبي صدر ديك رومي مدخن قليل الدسم ب 49،95 ريال، هابي لاند جبنة قريش مصرية ب 20،95 ريال، جبنة عكاوي بدون ملح ب 25،95 ريال، جبنة فيتا أوربية ب 6،95 ريال.

عروض أسواق الجزيرة الأسبوعية

نستلة حليب مبخر 4 حبات ب 9،95 ريال، نستله حليب مكثف محلي ب 18،95 ريال، نسكافية 3*1 قهوة 30 حبة ب 29،95 ريال، ماجي اكسلنس شوربة منوعة ب 9،95 ريال، نستله كونتري كورن فليكس 500 جم ب 11،95 ريال، ماجي معجون الطهي الخليجي أو الهندي ب 6،50 ريال، ماجي تتبيلة السمبوسة 150 جم ب 10،95 ريال.